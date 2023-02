Chano despertó después de estar una semana en terapia intensiva

Luego de haber estado en terapia intensiva durante una semana a causa de una infección, Chano Moreno Charpentier despertó este viernes 24 de febrero, según dijeron a TN fuentes cercanas al cantante. "Ya no tiene fiebre", infformaron.

Chano había sido internado de urgencia el viernes 17 de febrero en el Sanatorio Otamendi y su mamá, Marina, reveló días después los motivos.

“Está intubado porque tiene una infección. Tuvo fiebre y una complicación en el pulmón. Fuma mucho cigarrillo. Lo tuvieron que sedar porque se arrancó el tubo, cuando se le desinflame la garganta lo despertarán”, contó Marina en diálogo con Jorge Lanata.

LA PALABRA DE LA MAMÁ DE CHANO

“Yo no sé de medicina, pero sí sé que él es adulto y tiene derecho a guardar ciertas cosas. Que no esté consumiendo (drogas) no quiere decir que no esté sensible o triste", dijo Marina.

"Él contó muchas veces que la vida le es muy difícil. El día que lo internaron estaba en su casa haciendo música, acompañado de una chica con la que se frecuenta. Se sintió mal y una ambulancia se lo llevó”, detalló la madre del músico en la entrevista con Radio Mitre.

Ciudad.com.ar