Tomás Holder, a corazón abierto, habló a fondo de sus adicciones tras salir de GH

A algunos meses de haber salido de Gran Hermano 2022, Tomás Holder dio que hablar por sus viajes y sus videos disfrutando de la noche con sus amigos. Sin embargo, días atrás, sorprendió al revelar su decisión de alejarse de las redes e invitado a LAM, el joven confesó el mal momento que vivió en este último tiempo.

“Me alejé un poquito. Intenté estar una semana sin redes sociales, pero no funcionó, me volví loco. Lo que me llevó a alejarme fueron los excesos, mucha joda. No joda de la buena. Quizás hubo malos acompañamientos y malas decisiones. Gracias a Dios tengo una familia muy fuerte y un grupo de amigos muy sólido que me dijo ‘che, Tomi, basta, hasta acá llegaste’. Me estaba desviando de mi camino”, se confesó Holder en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“Salía de lunes a lunes, dejé de presentarme en los lugares que tenía que presentarme. Dejé lo importante de lado y me metí en un mundo que, quizás está bueno de vez en cuando, un viernes o un sábado, pero no de lunes a lunes, siendo tan chico. Salía todos los días y descontrolado, me la daba todos los días, literal”, agregó.

Fue entonces que Tomás dio detalles del episodio que marcó un antes y un después: “Me tuvo que pasar algo que fue realmente de mucho miedo, un ataque de pánico con falta de respiración, que se te va el corazón, todo. Fue en una fiesta electrónica. Así que me fui a Rosario a tranquilizarme un poco. Fue muy fuerte, pero por suerte volví a los hábitos buenos y me alejé un poco de la joda. Hoy estoy orgulloso de los cambios que estoy logrando. Hace cinco meses que no consumo anabólicos y no me inyecto nada. Pero ahora caí en esto”.

Y cerró, a corazón abierto: “Cuando te metés de lleno en el ambiente de la noche no es lo más sano, para nada. Durante mi paso por Punta del Este y Cancún, ingerí bastante droga, de todo tipo que te puedas imaginar. Y me arrepiento bastante porque intoxiqué muchísimo mi cuerpo”.

Fuente: Ciudad.com.ar