Alexis, el novio de Valentina Ginocchio, contó si Marcos tiene novia

Con la llegada de Valentina Ginocchio a Gran Hermano 2022, dentro de los familiares que sorprendieron a los participantes del reality de Telefe, su hermano Marcos comenzó a abrir los sentimientos que tuvo meticulosamente guardados durante estos cuatro meses que lleva adentro de la casa televisiva.

En tanto, fue su cuñado Alexis Amato quien aportó más datos de la vida privada del Primo salteño que tantos suspiros genera desde el primer día. Entrevistado en A la Barbarossa el muchacho francés, visiblemente tímido al igual que Marcos, respondió amablamente cada una de las consultas de Georgina Barbarossa y su equipo.

"Se habló de que Marcos podría tener una posible relación con Julieta. Después con Camila. Camila le iba detrás. Él es un chico tan lindo y tan amoroso…" deslizó pícara la conductora, pero Alexis fue claro. "Entiendo que las chicas pueden gustar de Marcos, pero para mí, adentro de la casa, Marcos no quiere a nadie. No gusta de nadie. Es lo que yo veo…".

Claro que cuando la movilera le consultó si conocía a la ex novia de Marcos, el francés asintió pero afirmó que "Ya no están juntos". Entonces Lio Pecoraro habló de las versiones de un supuesto acuerdo del salteño con la novia durante su estadía en el reality, del que Marcos no querría hablar.

En ese momento, visiblemente incómodo pero no por eso menos respetuoso, el novio Valentina concluyó tajante: "Lo que yo puedo decir es que la conocí y que ahora se distanciaron. No sé nada más. Hay que preguntarle a Marcos".

Primicias Ya