El titular de la Afip llevó a la Justicia amenazas de muerte en Twitter

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Carlos Castagneto, presentó este viernes una denuncia policial luego de haber recibido intimidaciones y amenazas de muerte contra él y su familia a través de las redes sociales.

Así lo informó él mismo en su cuenta de Twitter, la plataforma que utilizaron diferentes usuarios para alentar ataques contra su persona señalando que tienen información sobre el lugar donde veranea junto a sus familiares desde hace 30 años.

Todo comenzó cuando el perfil de Twitter @embroshco publicó que el funcionario alquila carpa en su mismo balneario ubicado en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. “Carlos castagneto (Afip) alquila carpa en el mismo balneario que yo. Apolo, en mardel. Él y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de que no los putean, porque la gente no los tienen bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad”, tuiteó el 28 de enero pasado.

Se trata de un posteo que ya lleva 13,3 mil reproducciones y más de 160 comentarios amenazantes.