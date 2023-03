Quiebre peronista en Santa Lucía

Se quebró el peronismo en Santa Lucía. El intendente, Norberto Villordo, perdió la mayoría en el Concejo Deliberante por un acuerdo que habría sellado su antecesor, José “Tata” Sananez, con ECO.

Sananez, en tanto, respondió en declaraciones a Radio Dos: “Con todos los problemas que tiene la gente, me da vergüenza hablar de un quiebre de un partido en un pueblo. Yo trabajé intensamente en el pueblo durante 8 años. Dejé mi vida, colaboré mucho para que ganemos la intendencia en 2021 y hoy estoy decepcionado”.

“El único lugar en el que perdió ECO-Cambiemos fue en Santa Lucía, por algo habrá sido”, recordó.

Tras lo sucedido, Sananez es visto por muchos como el artífice de la situación. Al respecto, dijo: “Yo estoy marginado desde el primer día de gestión. Hay tres concejales, que son muy buenas, con mucha dignidad, pero nunca fueron tenidas en cuenta, nosotros queremos trabajar por el pueblo”.

A su vez, opinó: “No es delito haber votado a una concejal radical para que encabece el Concejo, pero el dolor es muy grande, yo no me merecía esto”.

Respecto a si el oficialismo actual de Santa Lucía no lo tiene en cuenta, el exintendente destacó: “Ojalá solo no me hubiesen tenido en cuenta, hay muchas otras cosas. Me peleé con todo el mundo para que el partido ganara, y parece que ahora soy el peor”.

Y remarcó: “Cada persona se hace responsable de sus actos, yo cumplí. El candidato que propusimos ganó, pero no me hago cargo de los comportamientos de otros”.

“Tengo un dolor enorme, pero no voy a criticar a nadie, así también me duele la actualidad del PJ correntino”, agregó.

“Siempre fui sincero en la vida, en la vida política, y fui catalogado como malo, hay que ser un poquito hipócrita y yo no soy así”, enfatizó.

Sobre si peligra la gobernabilidad en Santa Lucía, el dirigente peronista aclaró: “No, de mi parte no, uno apuesta a que se hagan bien las cosas en el pueblo. Antes que cualquier cosa le quiero a mi pueblo, por eso quiero que le vaya bien al intendente. Ruego que hagan bien las cosas”.

Y sobre su relación con el actual intendente de Santa Lucía, Norberto Villordo, el Tata Sananez consideró: “Respecto de la actitud que tuvo conmigo estoy desilusionado, decepcionado. Es un hijo que se rebeló y anda por la otra vereda”.

Y agregó: “En política no es lo que se quiere ser sino lo que se puede ser”.

En otro sentido, si se reunió con el intendente de Paso de los Libres, Tincho Ascúa, el exjefe comunal santaluceño dijo: “Estuvimos reunidos con Ascúa, tengo mis serias diferencias con el PJ correntino, me cansa que le culpemos a Valdés por todo, pero el PJ viene cometiendo errores no forzados como en el tenis”.

“Nos estamos juntando para ver quién va a ocupar un cargo, dos o tres, y eso no le viene bien al pueblo correntino que espera que haya otra voz, no solo la del Gobierno provincial”, finalizó Sananez.