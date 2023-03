Gustavo Valdés criticó al gobierno nacional y reclamó coparticipación

Este sábado se llevó a cabo el acto de presentación de campaña y estrategia política del espacio ECO + Vamos Corrientes. Fue realizado en el salón de eventos Espacio Andes y contó con la conducción del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Durante el evento, el gobernador correntino alentó a fortalecer las virtudes de los intendentes de Corrientes. También dejó en claro sus intenciones porque “se vayan los gobiernos unitarios que ponen de rodillas al interior argentina”, haciendo referencia al gobierno nacional.

Crédito: Cacho Monzón

Valdés fue muy efusivo en cuanto a los reclamos de la provincia de Corrientes con respecto a la figura del gobierno de la Nación. Sobre todo, teniendo en cuenta que el punto de coparticipación que viene reclamando desde hace más de 30 años.

“La lucha entre Unitarios y Federales aún no terminó. Esa lucha se sigue dando todos los días. Debemos aprender y saber en dónde estamos parados. Perdimos un punto de coparticipación en 1988 y lo sigo reclamando. Hoy recibimos un 20% menos de recursos nacionales que el Chaco, por ejemplo. Y pese a eso, estamos bien posicionados en cuanto a industrias e ingresos familiares.

Quiero que los intendentes comiencen a competir en la generación de mano de obra e instalación de industrias, que es lo que nos pide nuestra gente”, expresó el mandatario correntino.

Y continuó: “Quiero que estemos juntos para ganar la elección nacional y que se vayan los gobiernos unitarios que ponen de rodillas al interior argentina. Se quedan con todos los derechos de exportación de las provincias. Hay que coparticipar la emisión de dinero en la Argentina. Todas las provincias debiéramos tener la posibilidad de cuidar nuestro dinero. Esto no es una guerra de provincias, ni de Buenos Aires contra el resto del país”.

De forma vehemente, Valdés acotó posteriormente: “La situación de Argentina no es responsabilidad nuestra, eso es responsabilidad del gobierno nacional. Dijeron que no iba a haber inflación, pero yo veo que a la gente no le alcanza la plata. Siempre dije que la economía se estaba degradando, y lo que siempre dije también es que no hay paros contra el peor gobierno de la historia.

Corrientes no tendrá problemas económicos porque sabemos vivir el día a día, pero me preocupa que no tengamos los dirigentes políticos que salgan a decir con contundencia lo que estamos viviendo. Y eso se dice durante la campaña política”, cocluyó el mandatario.

(Con información de Radio Sudamericana)