“Tuvimos dos errores y lo pagamos muy caro”, declaró el Pipa Estévez

Rubén Poletti

Indudablemente que la derrota del viernes frente a Sarmiento (0-2) no fue el debut deseado, tanto para Boca Unidos en el Torneo Federal A 2023 como para Raúl Estévez como técnico.

Finalizado el encuentro, el Pipa Estévez declaró en rueda de prensa realizada en la la zona mixta: “Voy a tomarme un tiempo para ver el partido, pero en líneas generales puedo decir que tuvimos dos errores y lo pagamos muy caro. A partir de ahí pudimos tener la chance de convertir, de acortar el marcador, no lo pudimos hacer y la verdad que nos vamos muy dolidos”.

A la hora de hacer un análisis del juego, el DT del equipo correntino manifestó que “salimos a jugar un partido de igual a igual (...) que fue muy parejo. Ellos juegan muy bien, saben lo que hacen, tuvieron dos opciones y nos nos dañaron”.

“Sacando esas situaciones creo que el equipo respondió, hizo un esfuerzo muy grande. Hizo muchísimo calor, las piernas pesan, y obviamente que cuando te meten dos goles en muy poco tiempo y se te meten atrás es muy difícil remontar”, agregó.

Ante la consulta periodística, Estévez dijo no estar de acuerdo en que al equipo le faltó reacción. “Creo que llegamos bastante veces, pudimos haber convertido”, para volver a mencionar el oportunismo del rival y la alta temperatura como factor desequilibrante del juego.

“Me voy tranquilo porque los muchachos lo dieron todo y hay material para salir adelante. Estoy conforme con el equipo, sé que hay que trabajar muchísimo, pero me voy conforme. Hay que seguir trabajando, esto es largo y va a ser muy duro”, expresó. El Pipa rescató que el conjunto chaqueño no pudo salir con pelota dominada desde el fondo. “Lo que veníamos viendo de Sarmiento es que era un equipo que salía jugando desde su arco y hoy (por el sábado) no lo pudo hacer, por ese lado es algo muy bueno”, indicó destacando el trabajo en ese sentido de sus dirigidos.

Cuestionamientos

Durante el partido hubo cuestionamientos desde la platea alta al técnico por algunos jugadores que en consideración de los hinchas no deberían ser titulares.

“Nosotros trabajamos con el plantel todos los días y el jugador que mejor está entra al campo de juego. Hoy, si notaron, de número 4 jugó un chico que debutó, que tiene 19 años (Leandro Gómez), y nosotros habíamos traído a un jugador de 29 años, con trayectoria en Italia (Mariano Del Col) y sin embargo terminó jugando el chico del club. Acá, el que está mejor, juega”, respondió con énfasis el técnico del Aurirrojo correntino.

Tener paciencia

Sin embargo, de algún modo el entrenador dijo entender “a la gente que se pone fastidiosa”. Sin dejar de lado el resultado, su lectura fue que el hincha de Boca Unidos “viene de muchísimos años sin sentirse identificado con el equipo. El campeonato pasado peleó el descenso, entonces están disgustados. Vinieron con una ilusión y fue duro, para nosotros también lo fue, pero hay que tener paciencia”.

En ese orden, Estévez puntualizó que “el equipo tuvo en cancha un promedio de 23 años de edad, así que esto va a ser un proceso, pero estamos confiados que vamos a salir adelante”.

Próximo partido

El próximo rival de Boca Unidos será San Martín, que lo recibirá la semana que viene en Formosa. Al respecto, el Pipa expresó: “Ahora tenemos un equipo que nos espera que va a ser durísimo. Vamos a jugar en una cancha muy chiquita, donde nos van a tirar muchos centros, pero vamos a tener una semana para preparar ese partido".

“La propuesta nuestra va a ser siempre tratar de jugar, obviamente que vamos a ir a una cancha donde se va a hacer muy difícil jugar, pero habrá que adaptarse y sacar el partido adelante”, concluyó Estévez.