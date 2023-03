Boca Unidos quedó casi sin chance y hoy juegan Mandiyú y Sacachispas

Mientras que Boca Unidos volvió a caer ayer frente a Benjamín Matienzo de Goya y prácticamente quedó sin chance de pasar de fase, esta tarde se presentarán Mandiyú y Sacachispas por la cuarta fecha del torneo Provincial de Clubes masculino de Primera División.

El Aurirrojo correntino dejó pasar la oportunidad de seguir con posibilidades en el certamen que organiza la Federación Correntina de Fútbol (Fecof), ya que perdió de local en su estadio por 2 a 0 frente al conjunto goyano, que se afirmó en la punta del grupo “J” con 7 puntos.

El interminable Jesús Pezoa a los 43 minutos del primer tiempo puso en ventaja a Matienzo, que aumentó la arremetida de los pibes locales y liquidó el pleito con un gol de Kevin González en tiempo agregado.

Sobre el final fue expulsado en el equipo “aurirrojo” Santiago Chamorro.

En otros resultados registrados ayer en el inicio de la segunda fase, Victoria de La Cruz igualó de local 1 a 1 frente a Madariaga de Paso de los Libres (grupo C); Belgrano goleó por 4 a 1 en Curuzú Cuatiá a San Martín de Yapeyú (grupo D) y Sol de América de San Miguel superó por 4 a 0 a Deportivo Rana en Itá Ibaté (grupo K).

Esta tarde desde las 17, Mandiyú jugará en cancha de Huracán Corrientes frente a Centro Deportivo Empedrado de la ciudad homónima en un partido correspondiente al grupo M.

En tanto que Sacachispas de Capital visitará desde las 18 a Huracán de Saladas en un encuentro perteneciente al grupo L.

Hoy también jugarán por los otros grupos: San Alonso (Virasoro) vs. Sarmiento (Sto. Tomé); Luz y Fuerza (Virasoro) vs Gallini (Sto. Tomé); San Lorenzo (Mte. Caseros) vs. Artesanos Unidos (Sauce); Juventud Unida (Sauce) vs. Barraca (C. Cuatiá); Villa Rivadavia (Mercedes) vs. Barraca (C. Cuatiá; Def. de San Roque vs At. Mercedes; y Sp. Santa Lucía vs. Rivera (B. Vista).