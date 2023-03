DT de “Comu”: “Estos días son claves para afianzar la idea”

El plantel de Comunicaciones de Mercedes viene trabajando intensamente desde el pasado jueves a las órdenes del nuevo entrenador, Jorge Balbis, a fin de reencauzar el rumbo en la presente edición de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Luego de las desvinculación de Leonardo Hiriart, tras el partido en que el equipo “aurinegro” cayó de local frente a Platense por 64 a 86, la dirigencia confió en Balbis, quien hace varios años es parte de la institución mercedeña, primero como director técnico del equipo de la Liga de Desarrollo y luego como asistente del conjunto superior.

El entrenador goyano, que conformó el cuerpo técnico con Elías Beguerié como asistente y Claudio Álvarez como preparador físico, quienes siguen en el club, manifestó que “para mi este es un desafío de la vida porque siempre aparece algo en el camino y si uno lo deja al costado no sería vida para mí así que hay que afrontar esto hasta el final de temporada y que le sirva a Comunicaciones más que nada”.

Comunicaciones no viene teniendo una buena temporada en la LNB. El conjunto mercedeño, que ya cambió dos veces de entrenador, no logra hacer pie en el certamen.

Se encuentra en la 17ma ubicación en la tabla de posiciones con un récord de 7 partidos ganados y 21 perdidos, con una eficiencia del 25 por ciento, teniendo solo por debajo a Unión de Santa Fe, San Lorenzo de Almagro y Atenas de Córdoba.

“La verdad que es una situación difícil, pero para esto se prepara uno y este es el momento”, señaló Balbis, quien el domingo frente a Peñarol de Mar del Plata hará su debut como entrenador en jefe en la LNB.

Al hablar sobre esta posibilidad de dirigir en el máximo nivel del básquetbol argentino, el entrenador goyano sostuvo que “no era algo que me obsesionara, pero la verdad me siento muy parte de Comunicaciones y no hubiese sido bueno mirar para el costado. Sucedió lo que pasó con Hiriart y ahora me tocó a mí, así que hasta el final de temporada le voy a dar una mano al club”.

El plantel está armado y la elección de jugadores ha sido de otros técnicos, pero cada coach busca darle su impronta al equipo.

En tal sentido, Balbis señaló que hay que hacer hincapié en “lo defensivo porque ahí estamos bastante mal. Sé que puntualizar en esto con cuatro extranjeros es difícil, pero es otro desafío en esta parte que me toca”.

“También hay que levantar a los nacionales anímicamente porque los veo un tanto caídos. La idea es darle participación a la mayor parte del plantel, y específicamente tratar de tener nuevamente un ataque rápido, porque creo que nos habíamos quedado sin eso. Vamos a ir por ese camino para sacar adelante esta situación”, agregó.

A Balbis le queda aún unos días más para trabajar hasta el próximo compromiso, que será el domingo cuando reciba en Mercedes a Peñarol de Mar de Plata.

“Estos días son muy importantes, claves diría yo para afianzar la idea por la que vamos a ir. Hay que imponerlo día a día para que podamos ejecutar el plan, eso es lo principal”, manifestó el goyano.

Por último, Balbis expresó su deseo que “los chicos (jugadores) se puedan encaminar y entiendan lo que pretendo en la cancha para salir adelante dando lo mejor para el club del que me siento parte”.