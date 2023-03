Conferencia del museólogo internacional Benoit de Tapol

Como parte de las actividades del Taller para la Salvaguarda y Difusión de Colecciones en Depósito que se está desarrollando en el Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal, se realizará hoy a las 19 en el Ministerio de Coordinación y Planificación (25 de Mayo 1041) la conferencia “La evolución de las Reservas en Europa: el caso catalán”, a cargo del profesor Benoit de Tapol (Museu Nacional d'art de Catalunya).

Benoit de Tapol es Master DESS (Degré d’Etudes Superieures Specialisées) Universidad de la Sorbona, París I, licenciado de la MST (Maitrise Sciences et Techniques de Restauration et Conservation des Biens Culturels), Universidad de la Sorbona, París I, licenciado en Ciencias Químicas, módulo de orgánica. Universidad P et M Curie, París VI, diplomado del Deug de Historia de Arte. Universidad París I, Sorbona.

Después de 6 años en el Departamento de Colecciones del Iccrom y de coordinar un proyecto para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se incorporó al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es profesor en los Másters de Museología de las siguientes universidades: Universidad Paris I Pantheon Sorbona, Universidad de Zaragoza, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada.

Colaboró en los proyectos de formación Iccrom- Prema en África: Jos, Nigeria, Dakar, Senegal, Acra, Ghana y en los proyectos Iccrom-Unesco en América Latina: Chile, Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Venezuela.

Fue miembro de los “comités de pilotaje" para el futuro Museo Internacional de Arte Íbero (Jaén, Junta de Andalucía), para la creación del Museo du Quai Branly en París y para la remodelación del Museo de Lourdes en Francia.

Es miembro del Centro Europeo de Normalización (Cen), del grupo de trabajo de Transporte de Obras de Arte, de Impact Project Museum End-users, de Arcchip Ariadne 10, EC programa Framework 5.

La conferencia de hoy contará también con la presencia de los asistentes al Re-Org Cono Sur quienes expondrán las tareas realizadas en el Museo de Bellas Artes. Se trata de técnicos especializados, museólogos, provenientes de Uruguay, Paraguay y Bolivia y de museos de Jujuy, Misiones, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

(VAE)