Urnas: oficialismo y oposición apuestan a sumar partidos políticos a sus alianzas

De cara a las elecciones legislativas provinciales, el oficialismo y la oposición apuestan a sumar más espacios políticos a sus frentes y pretenden superar el número de escaños que actualmente poseen en la Legislatura correntina y en los Concejos Deliberantes.

El 11 de abril vence el plazo para la inscripción de alianzas a las elecciones del 11 de junio, fecha en la que también irán a las urnas 64 comunas. Se elegirán 191 cargos electivos: 145 concejales, 24 convencionales, 2 defensores de vecinos, 15 diputados y 5 senadores.

“Es un espacio dinámico, nosotros tenemos que tratar de sumar el mayor número, primero de espacios políticos, pero fundamentalmente intentar contar con el mejor resultado posible. Estamos tratando de ampliar, incorporando otros espacios políticos”, había indicado el gobernador Gustavo Valdés en diálogo con la periodista María Mercedes Vázquez. Aseveró que ECO más Vamos Corrientes en las elecciones del 29 de agosto reunió un total de 55 partidos.

“Hay peronistas, radicales, de todos los signos políticos”, expresó sobre los que están dialogando para sumarse a la alianza gobernante.

Y mientras que el Frente de Todos en las elecciones de hace dos años reunió 23 partidos de cara a las elecciones del 11 de junio, El Litoral dialogó sobre el armado de la alianza con el apoderado del Partido Justicialista (PJ), Félix Pacayut.

“Estamos con la perspectiva de recrear la alianza del 2021. Vamos a estar los mismos sectores que estamos involucrados, pero ponerle número es un hobbie de Colombi (por el exgobernador y senador provincial Ricardo Colombi) de que van a sumar 59 partidos. Seguramente de acá al 11 de abril varios sellos inexistentes van a tener personería electoral”, precisó el referente justicialista.

En cuanto a los municipios, Pacayut dijo que “nosotros respetamos las realidades locales con sentido de pertenencia partidaria tanto del PJ y aliados, siempre que voten a los candidatos provinciales de la alianza del Frente de Todos”.

“Que en los municipios no se formen alianzas con partidos del Frente de Todos fue una decisión caprichosa de Colombi y Valdés (por el gobernador de Corrientes), que se autolimitan entre ellos las alianzas locales, respondiendo a problemas internos de radicalismo puntualmente”, comentó. A la vez, agregó que “había un par de municipios donde teníamos alianzas históricas, que venían del 2009 y 2011 con algunos partidos de ECO, y que no pudo darse por esta decisión autoritaria”.

“La propuesta que se está armando en Corrientes es decisión y con participación de los correntinos, sobre todo con los del peronismo correntino y los aliados. No necesitamos formalmente la presencia de nadie acá en Corrientes”, señaló sobre la participación en las decisiones del interventor del PJ, Juan Zabaleta.

Descartando la posibilidad de ir a internas ante la proximidad del primer comicio en Corrientes, Pacayut comentó que “la semana pasada empezamos a juntarnos en plenarios tanto a nivel provincial como municipios”.

Se armaron mesas de trabajo que incluyen a la ciudad de Corrientes, como las distintas regiones de la provincia y se está trabajando en función de eso. No hay nadie que esté armando algo por fuera del Frente de Todos”.

“Tenemos expectativas de mejorar el resultado del 2021 para potenciar la elección de Presidente de la Nación en Corrientes”, dijo ante la renovación de los escaños en la Legislatura de Corrientes y los Concejos Deliberantes.

Sobre la participación del senador nacional del Frente de Todos Carlos “Camau” Espindola en el armado de la propuesta electoral dijo que “ahora no tiene participación, no se sumó, fue invitado en su momento y no respondió”.