Para ruralistas locales el anuncio de Massa “fue una broma de mal gusto”

La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc) aseguró que las medidas anunciadas por el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, son de finales de enero y que no fueron aplicadas. Demandan medidas extraordinarias y “no las que están contempladas en Ley de Emergencia Agropecuaria”.

Mientras el campo alista acciones concretas contra el Gobierno nacional por la falta de políticas públicas que acompañen al sector ante la sequía, el ministro de Economía, Sergio Massa el lunes utilizó sus redes sociales y anunció medidas de alivio impositivo para los productores en zonas declaradas en emergencia agropecuaria, como la suspensión de las intimaciones y embargos de las cuentas bancarias, entre otras, que serán carácter automático.

“Todo suma, pero claramente es insuficiente considerando la gravedad de la sequía que el propio Gobierno nacional reconoce que es la más importante de la historia. La situación demanda medidas extraordinarias y consideramos que estas no son”, dijo a El Litoral el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc), Pablo Sánchez.

“Evidentemente el Estado nacional tiene sus tiempos. En líneas generales muchas de las cosas que sea anunciaron a finales de enero, hoy vuelven a ser anunciadas, como la posibilidad de ganancia por la venta forzada de hacienda, algo que en realidad además, no es una medida extraordinaria, sino que está contemplada en la Ley de Emergencia Agropecuaria”, continuó. “De hecho muchos productores lo hemos ocupado a esta herramienta en otros momentos, cuando se dieron emergencia por inundación en la provincia por ejemplo o en el 2020 con la sequía”, acotó.

En este marco, El Litoral también consultó a Francisco Velar de la Asrc quien sobre los anuncios señaló que “eso es como una broma de mal gusto en medio de esta catástrofe. Son las mismas medidas que se anunciaron a finales de enero. Han pasado casi 50 días, empeoró la situación climática, productiva y el Gobierno vuelve a anunciar lo mismo y que no implementó”.

“Los anuncios no solo no son suficientes, sino que no existen en el momento actual, no hay en el país una sola medida que esté operativa, que sea beneficiosa, que ayude y que tenga impacto en una situación tan dramática”, remarcó Velar.

“Somos consciente de la dificultad económica que genera el Gobierno nacional que no tiene un plan, un buen diagnóstico, e indudablemente no tienen un equipo adecuado”, reflexionó.

“Seguimos insistiendo que la situación que nos toca vivir no es una emergencia más, es una catástrofe histórica e inédita. En cualquier país civilizado ante una situación de catástrofe toda la potencia del Estado sale a ayudar, pero acá el Gobierno nacional nos suelta la mano, mira para otro lado y nos deja a la buena de Dios luchando solos contra la adversidad”, cerró Velar.

Por último sobre las acciones a seguir comentó que “las entidades gremiales nacionales están reunidas, y que dado el enorme malestar que hay intenciones de hacer una manifestación pública, pero lo están coordinando y consensuando las cuatro entidades”.

El hecho de que Massa haya anunciado, como nuevo, las medidas de finales de enero, se suman al clima de malestar que ya existe en el sector que analiza acciones concretas contra el Gobierno nacional y que podrían derivar en un nuevo cese comercial. Además, desde la Asrc informaron que sector se reunirán con los precandidatos a presidente de la Nación con el fin de escuchar cuáles van a ser las políticas públicas para el sector agropecuario.

Medidas

Ante las posibles nuevas medidas de fuerza que analiza la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias y remarcando que son más de 60.000 productores los que tendrán alivio fiscal, Massa en su cuenta de Twitter el lunes anunció: la suspensión del pago de anticipo de ganancias, beneficios fiscales ante la venta forzosa de ganado y la suspensión de intimaciones y embargos de las cuentas bancarias. “A esto se suman un plan de pagos de 48 cuotas para regularizar deudas con Afip y ordenar la situación de los productores con el organismo, lo que facilitará el acceso a las líneas de financiamiento existentes en el marco de la emergencia agropecuaria”, aseguró.

“Desde agosto estamos acompañando a las y los productores, destinando más de 40.000 millones de pesos en planes y programas y vamos a seguir aplicando y tomando las medidas necesarias para ayudar a mitigar los efectos negativos de la terrible sequía”, destacó en sus redes sociales.