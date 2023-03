Gran Hermano 2022: la durísima advertencia al papá de Nacho y peligro de expulsión

El jueves por la noche se vivió un momento más que tenso en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), cuando durante la gala en vivo en la que Marcos salvó de la placa a Romina, Big Brother le hizo una dura advertencia al papá de Nacho.

"Como todos saben, he recibido a la familia de los jugadores no sólo para que participen de la prueba del líder de la semana sino para que además, brinden apoyo y contención a sus seres queridos pero dicho apoyo, no habilita de ninguna manera, a dar información del afuera o interferir en el juego", fueron las primeras palabras de Gran Hermano tras reunirlos en el living.

Pero acto seguido le habló directamente al padre de Nacho Castañares: "Rodolfo, en una charla registrada durante la madrugada con algunos integrantes de la casa, incumpliste esta norma. Esto no es nada más que una advertencia y confío en que esta conducta no volverá a repetirse. De lo contrario, si vuelve a suceder, tomaré medidas severas como la expulsión".

En ese momento todos quedaron mudos en el living, y ante la visible angustia de Rodo algunos intentaron descomprimir con alguna broma, pero él siguió varios minutos inmóvil.

La información de Rodolfo Castañares que puso en peligro a su hijo en Gran Hermano 2022

Si bien la charla de Rodolfo con su hijo, Nacho Castañares, y otros participantes del juego a la que hizo mención Gran Hermano 2022 fue algo ambigua, para la producción resultó motivo de la fuerte advertencia.

El papá de Nacho les comentó abiertamente a los participantes que afuera de la casa "los espera la fama". Así como también agregó que "Desde afuera se ve algo que acá es diferente".

A estos comentarios, se sumó que también les habló sobre que cómo actuar frente a las propuestas que podrían recibir y de la gente que podrían conocer al salir de la casa más famosa de la televisión.

Todo este combo de datos que tiró Rodolfo Castañares a los chicos en la charla nocturna, hizo que Gran Hermano tomase la decisión de advertirlo al considerar que estuvo a punto de quebrantar el reglamento del juego. Y en ese caso, el perjudicado con la sanción claramente sería su hijo que es quien está compitiendo por el premio mayor.

