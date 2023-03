Morales y Larreta renovaron su sintonía en medio de la interna

El presidente de la unión Cívica Radical, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron este miércoles en Expoagro. en San Nicolás, encontraron el momento un abrazo, dialogar unos minutos y despedirse con el compromiso de una próxima charla.

Las llegadas de Morales y Larreta estuvieron separadas por un par de horas y los dos terminaron confluyendo con sus comitivas en un restaurante. Ambos mostraron similitudes en el discurso al momento de hablar de las definiciones internas en Juntos por el Cambio, con confianza en las Paso como sistema para dirimir candidaturas, más si se tiene en cuenta que ambos quieren competir como precandidatos presidenciales.

La foto del abrazo que se dieron en medio de la comida reflejó la buena sintonía entre ambos a pocos días de que el gobernador de Jujuy lance su postulación con un acto en el Gran Rex de Buenos Aires.

“Pro ha copiado lo peor de nosotros, que es la interna. Donde hay dos radicales, hay una interna; donde hay dos de Pro resulta que también hay una interna”, dijo con una sonrisa Morales, al brindar declaraciones a la prensa en el autódromo y predio ferial de esta ciudad.

Consultado sobre las definiciones pendientes en varias provincias, Morales apeló a las PASO como solución a esos conflictos de Juntos por el Cambio. “Hay que estar tranquilos y más unidos que nunca. Tenemos un plan de gobierno casi definido en Juntos por el Cambio, lo que no tuvimos en 2015. En Mendoza estamos esperando que Pro resuelva, no hay motivo para que vayan por fuera de Cambia Mendoza, porque hay PASO”, ejemplificó. “En Tucumán, como no hay tiempo para una interna porque apretaron mucho el cronograma electoral, tal vez una encuesta, o un acuerdo podamos lograr”, puntualizó, e ironizó sobre Córdoba: “Parecen una pareja Luis Juez y Rodrigo de Loredo, que es nuestro candidato”.

Morales se movió por la muestra acompañado de una nutrida comitiva radical que integraban, entre otros, los diputados Julio Cobos, Ricardo Buryaile y Miguel Bazze; los senadores Julio Martínez, Daniel Kroneberger y Julio Cobos; el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el diputado bonaerense Walter Carusso.

Otros radicales, como Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes), Rodolfo Suarez (gobernador de Mendoza), Facundo Manes y Alfredo Cornejo, entre otros, se tomaron la semana pasada una foto con Patricia Bullrich, sin Morales en la imagen, y avivaron la interna con un nuevo condimento. “No son díscolos, son buenos radicales que le dan marco a Patricia. Así somos. Vamos a estar unidos. ”, dijo el mandatario jujeño cuando fue consultado en conferencia.