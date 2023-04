Vecinos de More Rial estarían juntando firmas para echarla del barrio

Morena Rial quedó nuevamente en el ojo de la tormenta luego de que en Mitre Live revelaran que sus vecinos del barrio Causana de Córdoba estarían juntando firmas para echarla.

"Siempre me llegan comentarios de ella porque en Córdoba todos saben todo. Ella está en un barrio que se llama Causana. Ahí los vecinos quisieron juntar firmas para que la echen del barrio. ¿Por qué querrían hacer esto los vecinos?", contó Pochi de Gossipeame.

"Ella lo que haría es juntarse con gente de un barrio que se llama Colonia Lola. Ella los hace entrar al barrio y esta gente ingresaría a otras casas de vecinos a robar y después se retirarían con ella en el auto. Ese sería el modus operandi que tendrían Morena y estos amigos, que serían gente bastante pesada. Como te decía, algunos vecinos habrían querido juntar firmas para que ella se vaya del barrio", continuó.

"Para ubicarnos, es el mismo barrio en el que vivió Fede Bal este verano", opinó Juan Etchegoyen. "Esta información que a mí me llegó desde Córdoba es de gente que vive en el barrio. Yo no lo inventé. Hasta me ha escrito una persona que trabaja en la oficina de infracciones y me dijo ella que tendría un montón de infracciones por manejar alcoholizada", sumó Pochi.

Finalmente, la instagramer cerró: "Me dijeron que no era la primera vez que pasaba. Siempre me llega mucha información de Morena, si te ponés a buscar hay un montón. Para el que vive en Córdoba esto es sabido. No es algo que pueda inventar".

Fuente: Pronto