Imputaron al hombre detenido por matar a su hijo en Goya

El fiscal de Instrucción de Goya, Francisco Arrué, formalizó ayer la imputación contra Gerardo Debórtoli (56) quien mató a golpes a su hijo (Juan Luis, 25) el pasado domingo a la madrugada. Fue acusado de “homicidio simple agravado por el vínculo”. Debórtoli habría atacado a su hijo mientras este dormía, y no en defensa propia. Según expresó el fiscal en declaraciones a la prensa, el hecho no se habría dado en el marco de “defensa propia”, es decir que, la víctima no atacó a su papá.

“No habría habido, en el momento del hecho, una agresión por parte de él que justifique (en principio) una legítima defensa”, sostuvo Arrué. A esto se le suma la declaración de la propia madre de la víctima quien contó que el chico no atacó a su padre. “Si bien hay antecedentes que indican que esta persona padecía problemas mentales, eso tenía que ver en un contexto de violencia familiar. La víctima tenía problemas de adicciones”, agregó el fiscal a Radio Sudamericana. Arrué avanza en una hipótesis aún más fuerte que una muerte en el contexto de una pelea: según analiza el funcionario, Debórtoli (docente de una escuela rural) atacó al joven después de un violento encontronazo, por lo que este último estaba durmiendo y no pudo defenderse de la golpiza.

(NG)