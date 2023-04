Revelan el firme pedido que Jey Mammón le hizo a sus familiares tras su salida del país

Tras el escándalo mediático que se generó luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara públicamente por abuso, Jey Mammón hizo 3 notas para dar su versión de los hechos y luego, se fue del país.

Instalado en España por tiempo indeterminado, se reunió con varias personas porque su intención sería trabajar allá. Mientras tanto, en la Argentina el tema sigue vigente y más aún, después de la nueva entrevista que Lucas le dio a Karina Mazzocco. Fue por esto mismo que Mariana Brey se puso en contacto con Jey Mammón y le consultó si había tenido oportunidad de escucharlo, pero él lo negó.

"Me dijo que está tratando de desconectarse, que no ve nada y que le pidió a su familia que no le muestren ni le cuenten nada de lo que pasa acá", reveló la panelista en "Socios del espectáculo".

La exigencia del conductor tiene que ver con su necesidad de analizar la situación con las ideas claras, o al menos, eso es lo que manifestó. "Quiere desconectarse y tomarse un tiempo para pensar en su futuro y también en la posibilidad de hacer algo legalmente a raíz de todo esto", agregó.

Lo cierto es que por ahora, Jey Mammón no tiene certeza de cuándo volverá al país y si efectivamente lo hará algún día.

Fuente: Pronto