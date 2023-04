Implacable triunfo de Taraguy sobre Sixty y primera victoria de San Patricio

Comenzó a disputarse ayer la segunda fecha del Torneo Regional de Rugby Super 10. Taraguy, en su primera presentación del año en su casa, en el certamen ovalado más importante de la región, obtuvo una implacable victoria sobre Sixty 47 a 23. San Patricio, en su vista a Formosa, triunfó sobre Aguará 20 a 19 y festejó por primera vez. Aranduroga, el restante elenco correntino que participa de la competencia, cumplirá hoy su compromiso frente a Curda de Asunción (Paraguay).

Gran levantada

Taraguy obtuvo ayer una inobjetable victoria en su predio de Lazareto. Venció a Sixty por 47 a 23. Los Cuervos no habían arrancado bien el duelo frente a los Decanos, tal es así que los chaqueños se fueron al descanso con victoria parcial 17-16 producto de los tries de Nicolás Colussi, Martín Sívori y Axel Romero. En el local había apoyado Emiliano Gómez Coll.

Sin embargo, en el complemento Taraguy mejoró notablemente su rendimiento y llegó al ingoal visitante en cuatro ocasiones. Apoyaron tries Lautaro Panyatichin, Rafael Rosco (en dos oportunidades) y Santiago Meabe. Sixty, a diferencia del buen primer tiempo, anotó solo dos penales. Los ejecutores fueron Valentín Salgado y Julio Pineda.

Santo de festejo

Luego de la dura caída en la primera fecha (perdió con Curne 33 a 5), San Patricio se recompuso ayer. En Formosa triunfó sobre Aguará por 20 a 19. De esta manera el Santo, que se encuentra en plena etapa de transición, obtuvo una buena victoria frente al siempre complicado elenco formoseño.

El Zorro, por su parte, sumó su segunda caída, ya que en la primera fecha había caído con Aranduroga 48 a 6-

En los restantes partidos disputados en la jornada sabatina, Curne vapuleó a San José de Paraguay. El conjunto chaqueño acumuló así su segunda victoria y cuenta con puntaje ideal, ya que en las dos primeras fechas, acumuló punto bonus.

Y en el Polideportivo La Isla de Resistencia, Regatas tuvo una sorpresiva caída a manos de Capri de Misiones. El Azzurro triunfó 29 a 20.

Se debe recordar que la semana pasada, Regatas se había impuesto a Sixty 30 a 29, mientras que Capri había sido derrotado por San José (26-20).

Juegan las Cebras

Aranduroga cumplirá hoy con su segundo compromiso del Torneo Regional cuando reciba a Curda de Asunción (Paraguay). El partido tendrá lugar desde las 16.15.

El elenco correntino viene de triunfar en Formosa sobre Aguará. Las Cebras intentarán ser protagonistas nuevamente en el certamen que los tienen como subcampeones.

Por el lado del conjunto paraguayo, en la primera fecha frente a Taraguy por 25 a 18.

Lo que viene

La tercera fecha del Torneo Regional de Rugby Super 10 contempla los siguientes cotejos: zona A, San José vs Sixty y Capri vs Curne. Zona B: Curda vs Aguará y San Patricio vs Taraguy. Interzonal: Aranduroga vs Regatas Resistencia.

Intermedia

Ayer además se jugaron los encuentros correspondientes a la segunda fecha del torneo de Intermedia. Los resultados fueron: Taraguy 9 - Sixty 8 (4-1); Curne 27 - Luque 53 (0-5); Regatas 33 - Capri 22 (4-0); Aguará 19 - San Patricio 20 (1-4).