Instalaron antenas para mejorar la comunicación en la Fiesta del Surubí

Instalaron antenas para mejorar la comunicación en Goya de cara a la Fiesta del Surubí El encargado de logística Juan Cenóz de la Comisión Municipal de Pesca de Goya, comentó sobre los trabajos de instalación de antenas para garantizar la buena comunicación entre fiscal general, fiscales y la base en Goya para el permanente contacto en la noche del concurso de pesca. Destacaron el logro y el tiempo de finalización.

A 29 días para la espectacular largada de embarcaciones, Goya cuenta con todas las instalaciones listas para recibir junto con todo el equipo de fiscalización a los más de 3000 pescadores del país y el mundo.

“Estamos en comunicación directa a 90 kilómetros abajo hasta Goya, hasta el Flotante, nunca hemos logrado esto que es extraordinario para nuestra fiesta”, expresó con felicidad Cenoz. “Instalamos una antena de 30 metros en el fondo, en el puesto de Víctor Hugo, y después tenemos en Chapulin una de 22 metros y otra de 35 en lo de Enriquez en el Rancho La Amistad, al que lo bautizamos como Puesto Yarará, donde hemos dejado un hermoso ejemplar para que nos provea de suero. Después tenemos en Isla El Guarapo una de 18 metros. Todo está perfecto, nos comunicamos, probamos en horarios claves y todo es espectacular”, explicó.

“Este es un proyecto que tenía hace rato, pero que no contaba con los medios, prestábamos antenas y terminábamos un domingo antes y hoy esto hace que tengamos unas energías bárbaras”, destacó el profesional.

“Antes no nos podíamos comunicar por los árboles, este año al colocar estas instalaciones si necesitamos hablar con un fiscal que se encuentra en el “Alemán”, por ejemplo, donde está cerrado, nos comunicamos con el rancho y le pedimos que nos vea a un determinado fiscal. Esto nos da una tranquilidad enorme, a la vez vamos a implementar un sistema para seguir la navegación a todos los fiscales”, anticipó.

Al finalizar, comentó por qué el equipo de fiscales utiliza este sistema de comunicación ante la tecnología existente: “El tema de los celulares no nos da seguridad, muchas veces no hay señal, en el Chapulín tenemos que poner 2G, no es comunicación correcta, y con la comunicación VHF no hay inconvenientes es totalmente correcta”, expresó el encargado de Logística, Juan Cenóz.