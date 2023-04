Morena Rial dio una increíble justificación tras la denuncia por el robo de un IPhone

Morena Rial está atravesando un periodo con varias acusaciones en su contra. Situaciones que llevaron a que su padrino, Luis Ventura, saliera a aconsejarla públicamente para que pueda encausar su vida y enfocarse en su hijo Francesco. Una de las denuncias y que podría llevarla a la cárcel tiene que ver con el robo de un celular IPhone. El tema es que no es la primera vez que es acusada de mechera.

La denuncia que le hizo Facundo Ambrosio, su expareja y padre de su hijo, supuestamente fue acompañada por un video en el que se la ve cometiendo el ilícito. Llegó al material por el delito fue en el local de su hermano, en Córdoba. Según contó el joven, ella intentó que no la denunciara en los medios con una insólita explicación.Ambrosioni, en diálogo con Ciudad, dio los detalles de la charla que tuvo con Morena: “Me dijo que no es consciente de las cosas porque anda medio mal, y me pidió que, por mi hijo, no la escrache. Me preguntó si era capaz de arruinarle la vida por un celular, pero que si lo sentía que lo haga”.

Morena Rial y Facundo Ambrosioni

Sobre cómo fue el hecho, dijo: “El dueño del local es mi hermano. Ella justo ese día había llevado el teléfono de mi hijo a arreglar, y cuando fue a retirarlo aprovechó que el personal estaba distraído y se metió detrás del mostrador. No devolvió ni uno y la verdad es que es una fortuna para un laburante”.

Entre tantas denuncias que pesan en su contra, hay otra que es mediática, que no se hizo en la Justicia, que tiene que ver con el abandono de sus perros. Según contó una vecina suya, le dejó los perros por unos días, pero no volvió más. Se fue a Córdoba y no le dejó dinero ni comida. “No atiende el teléfono, no se hace cargo y se desentendió totalmente”, fue una de las frases.

Fuente: Pronto