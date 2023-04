Confirmaron 18 casos de dengue en Paso de los Libres y crece la preocupación

Las autoridades del Hospital San José de Paso de los Libres confirmaron 18 casos de dengue y las autoridades insisten en el cuidado desde el hogar. La Municipalidad trabaja con el control vectorial y despliega operativos de fumigación y descacharrado.

Los casos de Dengue en la ciudad continúan creciendo y finalmente hay 18 casos confirmados en Paso de los Libres. De ese número, 17 son autóctonos y uno que podría considerarse que no. “Decimos que un caso es autóctono cuando la persona no ha viajado dentro de los 15 días o no han recibido visitas en los últimos 15 días” explicó la Doctora Lina Altamira a Zoom Producciones.

Según mencionó la profesional: “En este momento entre los casos positivos tenemos solamente una persona que viajó a Corrientes dos semanas atrás y luego empezó con síntomas, podemos considerar que ese no sería un caso autóctono”.

“El cambio de clima, el calor y las lluvias aumentaron los casos”, comentó la profesional. “Hay una zona en la que predominan los casos. Hay que implementar las medidas en esos sectores que es donde la gente se contagia”, destacó. Al respecto, se sabe que la mayor cantidad de casos está concentrada en el centro de la ciudad.

La doctora aclaró que “Salud ahora está haciendo la búsqueda activa de febriles” pero que es necesario “observar nuestros patios, los recipientes o bolsas de basura que con la lluvia juntan agua ya que ellos depositan sus huevos en acúmulos de agua limpia. Las bajas de temperaturas pueden ayudar a la situación pero igualmente hay huevos que se forman hasta con 8 grados” comentó.

Con respecto a los test, Altamira expresó: “Tenemos pacientes que se realizaron los test en laboratorios privados pero el Hospital les hace el seguimiento”.

“El dengue es complicado y hay que tomar conciencia, hay que usar el repelente y cuidar nuestra casa”, cerró la profesional.

Por su parte, la Municipalidad de Paso de los Libres destaca el cuidado de los vecinos. “El hospital informó hoy 18 casos. La información oficial la tienen ellos. Ellos nos informan a nosotros los domicilios de los positivos y nosotros acudimos para fumigaciones”, explicó a El Litoral, Cristian Quiroz, director de Bromatología de la ciudad.

“Nosotros trabajamos exclusivamente con el control vectorial del mosquito. Se va al domicilio del positivo y se recorre toda la manzana fumigando”, explicó. Además, detalló que se realiza una limpieza y fumigación de la manzana y los cuatro frentes linderos del positivo.

Al trabajo de limpieza y control focal de casos, se suma el descacharrado de la ciudad. Según indicó Quiróz, se realizan todas las semanas con un cronograma diferente para abarcar todos los barrios de la ciudad. Además, desde el equipo de Bromatología recorren las escuelas para explicar a las infancias y adolescencias la importancia de la limpieza y cuidado frente a la enfermedad.