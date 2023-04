Deportivo Mandiyú enfrenta en Virasoro a Luz y Fuerza

Deportivo Mandiyú visitará a Luz y Fuerza en el partido de ida por los cuartos de final del torneo Provincial de Clubes de primera división masculino que se jugará desde las 16 en el estadio “Vuelta del Ombú”, perteneciente a la Liga Virasoreña.

El equipo Albo, dirigido por Víctor Galarza, ganó los seis partidos que jugó en el certamen, cuatro de la etapa clasificatoria y los dos restantes correspondientes a los octavos de final.

Pese al 3-0 global de la serie frente a Defensores, el equipo de San Roque fue un exigente rival para Mandiyú.

El equipo capitalino ganó ajustadamente de visitante 1-0 y luego debió exigirse para vencer de local con dos goles que llegaron recién sobre el final del partido, cuando el rival se encontraba en inferioridad numérica.

Mucho más duro fue el cruce para Luz y Fuerza, que viene de eliminar en el desempate con remates desde el punto del penal a Sarmiento de Santo Tomé, equipo con el que perdió de visitante 2-1, para ganar luego por el mismo marcador en Virasoro.

Otros cruces

Desde las 17 tendrá lugar en la ciudad de Curuzú Cuatiá el encuentro entre sus dos representantes: Victoria, que recibirá en el partido “de ida” a Belgrano.

El conjunto de la “V” azulada viene de dejar en el camino a Florida de Monte Caseros, al que superó en su cancha 4-3, para luego igualar 1-1.

En tanto que Belgrano igualó en Curuzú Cuatiá 0-0 y en Pueblo Libertador 1-1 con Berón de Astrada, al que eliminó en los penales.

A la misma hora, Sportivo Santa Lucía recibirá a Benjamín Matienzo de Goya.

Sportivo llega al compromiso de esta tarde luego de dar el gran golpe en el certamen, al eliminar a Cambá Cuá. Pese a caer de local 2-1, el conjunto de Santa Lucía se plantó en la ciudad Capital para vencer por 2 a 0 y definir así la llave a su favor por diferencia de goles.

Por su parte, Matienzo superó en Goya por 3 a 1 a Sacachispas, con el que luego igualó de visitante en Corrientes 1-1.

Al cierre de esta edición, jugaban San Lorenzo de Monte Caseros y Ferro-Pumitas de Paso de los Libres.

Programación

Hoy

En Gob. Virasoro

16,00: Luz y Fuerza (Virasoro) vs. Dep. Mandiyú (Corrientes).

En Curuzú Cuatiá

17,00: Victoria (C. Cuatiá) vs. Belgrano (C. Cuatiá)

En Santa Lucía

17,00: Sp. Santa Lucía (Santa Lucía) vs. Benjamín Matienzo (Goya).