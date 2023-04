Renovada presión K tras la renuncia de Alberto Fernández

En el marco de un plenario del Partido Justicialista porteño, Máximo Kirchner brindó un discurso en el que deslizó críticas al presidente -aunque sin mencionarlo- y también se refirió al escenario político del oficialismo de cara a las elecciones tras la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección.

“De cara a lo que viene tenemos que tener un programa claro de 10, 15, 20 puntos y el compromiso inquebrantable de cada parte del Frente de Todos de llevarlo adelante definitivamente para después no tener dolores de cabeza”, sentenció el legislador y referente de La Cámpora.

Tras el anuncio de Alberto Fernández de que no ser candidato en las próximas elecciones, el Frente de Todos volvió este sábado a pedirle a Cristina Kirchner que se presente como candidata. “La Ciudad con Cristina” fue el lema utilizado en el acto del PJ porteño realizado en Ferro, en el que, en este contexto, Máximo Kirchner habló por primera vez luego de la baja del mandatario a la carrera presidencial.

A su vez, ganó fuerza la versión sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner se vuelva a mostrar públicamente con su militancia como parte del operativo clamor y con el objetivo de promover la candidatura presidencial.

Lo anunció el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien le puso fecha y lugar al regreso de la Vicepresidenta al escenario político: será el próximo jueves 27 de abril de un acto en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

Pero en el cierre del acto celebrado este sábado en el microestadio de Ferro, Máximo Kirchner convocó a los militantes a "acompañar a Cristina", en un encuentro que serviría para anunciar la decisión de llevar los plenarios al interior del país..

Secco, uno de los intendentes más cercanos a Cristina es miembro de la llamada 'Mesa de Ensenada' que organiza los plenarios de la militancia kirchnerista, impulsa la candidatura presidencial de la Vicepresidenta, quien tras haber sido condenada en una causa por corrupción anunció su decisión de no presentarse a ningún en las próximas elecciones.

"El 27 hay una linda convocatoria con Cristina presente en La Plata para que nos podamos ordenar", indicó el intendente K, quien también fue uno de los protagonistas del plenario que se celebró esta tarde en el microestadio de Ferro, en Caballito.

Según precisó Secco a la agencia Télam, tras el mensaje de Cristina Kirchner, se comenzará a trabajar para un gran acto del 25 de mayo. "Veremos si continuamos con los plenarios de la militancia en las provincias", adelantó el jefe comunal y se refirió así a otro encuentro del FdT, previsto para el sábado 13 de mayo en La Rioja.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a lanzar duras críticas contra la agrupación kirchnerista La Cámpora y lamentó que Cristina Kirchner "los apañe”.

"No hay que aceptar mansamente esa soberbia de La Cámpora, no hay que aceptar mansamente que nos quieran mostrar que pertenecen a una vanguardia iluminada. No son vanguardia y no son iluminados", disparó Fernández al abrir un acto en La Plata que encabezó la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz.

Fernández dijo que es en medio de la crisis que es más necesario "dar pelea y decir las cosas como son".