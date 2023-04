“Argentina puede brindar lo que necesita el mundo y Corrientes tiene un gran activo”

Por Eduardo Ledesma y

Juan Manuel Laprovitta

Especial para El Litoral

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, un abogado del Estado de Texas que mantiene una amistad personal con el presidente Joe Biden, llegó a Corrientes en el marco de una misión establecida como desafío al cumplirse los 200 años de relación institucional entre ambos países: visitar las 23 provincias del país.

Al cabo de 15 meses como representante de Estados Unidos en la Argentina, Stanley conoció esta semana el Iberá y sorprendió por su dinámica de trabajo al desarrollar una agenda que lo llevó desde la universidad hasta una escuela, atravesando la capital y algunos puntos del interior provincial y entablar un diálogo amistoso con las autoridades.

En su recorrida eligió al diario El Litoral como único medio para dialogar con la prensa correntina. Y ofreció la siguiente entrevista tras un diálogo con su director propietario, Carlos Romero Feris, junto a los gerentes General y de Marketing y Publicidad de la compañía, Juan José Romero Feris y María Victoria Romero Pucciariello.

—¿Por qué eligió Argentina como destino diplomático?

—Antes de 2017 creía que el lugar más hermoso del mundo era la Isla Sur de Nueva Zelanda, pero ese año mi esposa y yo viajamos a la Argentina, conocimos Bariloche, Buenos Aires, Iguazú y me enamoré del país, además tengo amigos, familiares viviendo en Argentina y de los últimos cuatro embajadores de Estados Unidos en Argentina, soy el tercero que viene de Texas, así que había varias señales que me hacían pensar que este era el lugar indicado. Estoy muy contento con mi decisión porque estoy enamorado de la Argentina.

—¿A esa lista agregó el Iberá?

—Es increíble, una belleza descomunal, pero no solamente los esteros del Iberá, donde es cierto que la sequía ha afectado un poco, sino también el proyecto de reintroducción de especies que están llevando adelante para poder equilibrar el ecosistema. Me parece que es algo excelente y por otro lado, me enorgullecieron los ciudadanos estadounidenses que donaron las propiedades y el programa en general (en alusión a Douglas Tompkins y Kristine McDivitt Tompkins).

—Argentina y Estados Unidos alcanzaron los 200 años de relación institucional y teniendo en cuenta la amistad entre ambos países ¿Cuál cree que es el futuro de ese vínculo?

—Muchas gracias por esta excelente pregunta. Miro la marca de los 200 años realmente como una victoria, pero también como un comienzo, no me gusta mucho quedarme en el pasado y prefiero concentrarme en el futuro. Veo grandes oportunidades, no solamente para continuar con esta amistad sino también para continuar mejorando nuestras relaciones. Los dos países tenemos la capacidad de ahunar esfuerzos para resolver muchas de las necesidades que enfrenta el mundo, sobre todo ahora que Putin ha invadido Ucrania y tenemos la capacidad para brindar alimentos y combustible al mundo.

Además Argentina necesita ayuda para poder desarrollar toda la infraestructura que necesita para poder explotar los excelentes recursos que tiene y en eso me estoy enfocando en este momento.

Estoy ansioso por ver lo que deparan los próximos 200 años de relaciones.

—¿Cómo cree que la Argentina y particularmente Corrientes, sienten las consecuencias de la guerra de Rusia con Ucrania?

—En realidad la cuestión no se centra en los efectos en la Argentina, sino en las violaciones a los derechos humanos y en la necesidad de plantarnos frente a tiranos que no respetan la soberanía de los países, que cometen crímenes de guerra, que asesinan a mujeres y niños, atacan hospitales, escuelas, guarderías, edificios, que dejan a la población sin agua y sin luz. Argentina ha reconocido lo injusta que es esta guerra, incluso ha votado y liderado el voto en Naciones Unidas para condenar la agresión rusa.

Por otra parte, en Argentina viven cientos de miles de descendientes de ucranianos que están muy agradecidos por la postura que asumió Argentina en este sentido, estoy convencido de que si viniera un Estado extranjero a empoderarse de Estados de mi país, sin razón y empieza a matar a la población, esperaría que Argentina y Ucrania se posicionaran a favor de los Estados Unidos; y lo mismo si viniera un estado extranjero a apoderarse de Chaco, Corrientes y Formosa, no les gustaría que el resto del mundo dijera “como me afecta a mí este problema, tienen que lograr la paz de manera urgente”.

En realidad las cuestiones de fondo son más graves aún, porque sabemos que Putin no va a terminar con Ucrania; si logra ganar esta guerra va a continuar intentando apoderarse de otros países y esto presagia cosas muy malas para quienes amamos la democracia.

—Después de reunirse con la universidad y los gobiernos locales de la región, ¿cuáles son las posibilidades de intercambio educativo, tecnológico y productivo para potenciar la relación entre ambos países?

—Creo que hay mucho que se puede hacer. En primer lugar quisiera reconocer lo que Chaco y Corrientes tienen en común que es un excelente activo que se llama río Paraná y todo el sistema fluvial. Un activo realmente muy fuerte.

Por otra parte el problema que ha generado la guerra en Ucrania y la consecuencia no intencional de esa guerra es la demanda que generó de aquellos productos que la Argentina tiene para brindarle al mundo: gas y petróleo, trigo, maíz y soja, ganado, litio y minerales necesarios para brindar alimento y combustible al mundo.

Además tienen una superautopista que es el Paraná y les permite llegar al resto del mundo. Es cierto que la sequía los perjudicó un poco, pero el panorama es más prometedor para el año que viene. No quiero hablar de obtener réditos de la guerra, pero sí es cierto que la Argentina está posicionada para explotar estos recursos y de esta manera contribuir a resolver el problema que enfrenta el mundo.

En términos de la relación bilateral, estoy convencido de que la agricultura va a cambiar radicalmente en los próximos cinco a 10 años, con el advenimiento de la nanotecnología y la inteligencia artificial, por lo cual mi idea -que se la comenté a los gobernadores- es hablar con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para que vengan a la Argentina y organicen un foro en el que muestren a las diferentes provincias qué es lo que nosotros creemos que va a ocurrir en los próximos años. La idea no es vender nada, sino contar únicamente cuál será la situación.

Por otro lado nos interesa traer a expertos del departamento del Interior de Estados Unidos y del Servicio de Silvicultura de nuestro país para generar sinergias en torno a la lucha contra los incendios forestales, hablar de la forestación sostenible con programas mediante los cuales se pueden hacer mapeos con tecnología de satélites, el que considero un punto importante.

Asimismo, queremos conectar a expertos de Florida, que es el Estado de EE. UU. con más humedales con la gente de estas provincias.

En términos generales veo que hay muchísimas oportunidades y no puedo olvidarme de capital humanos. Hay muchísimos jóvenes en estas provincias que están interesados en el mundo de la tecnología y a medida que se produzcan estos avances van a surgir cada vez más oportunidades en el terreno tecnológico.

Por último quisiera mencionar que hay grandes oportunidades en torno al turismo, sobre todo para las provincias del Norte. Muchos ciudadanos estadounidenses viajan a Iguazú, pero quizá no llegan a Chaco, a Corrientes, Jujuy, Salta o Catamarca. Espero que los gobernadores empiecen a trabajar para publicitar un poco más el Norte argentino como destino turístico y en ese sentido nosotros también podemos ayudar.