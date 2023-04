Regatas visita a Platense en el primer punto de la Reclasificación

Más Info

Programación de la serie

Los días de partidos para la serie de Reclasificación entre Regatas y Platense son los siguientes:

Juego 1 – Hoy: Platense vs. Regatas

Juego 2 – Martes 15: Platense vs. Regatas

Juego 3 – Viernes 28: Regatas vs. Platense

Juego 4 – Domingo 30: Regatas vs. Platense*

Juego 5 – Miércoles 3 de mayo: Platense vs. Regatas*

*En caso de ser necesarios