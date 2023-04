La indignación de Marixa Balli con los dichos de una expareja del Potro Rodrigo

A lo largo de los años, Marixa Balli tuvo distintas parejas, algunas personas del medio y otras que no son conocidas. Sin embargo, siempre que puede recuerda su relación con el Potro Rodrigo. Esto mismo sucedió días atrás, cuando en LAM habló de la relación que tuvo con el cantante y cómo estaban en el momento en que falleció.

Frente a esto, en Intrusos conversaron con Alejandra Romero, la última novia de Rodrigo, que no dudó en apuntar contra Marixa. "Se dijeron cosas muy feas. De hecho, el día que Rodrigo nos deja físicamente, yo estaba pidiendo al universo por el corazón de esa señora, porque había comentado cosas muy feas, mentiras aparte... Ya eso queda en la conciencia de cada uno", comenzó expresando la mujer.

"Estamos remontando cosas de hace 23 años que estuvieron fuera de lugar", sentenció. Sin embargo, luego comentó: "Pero no es Alejandra Romero versus Marixa Balli, para mí no existe esa persona. No me une nada, no la conozco y tampoco tengo deseos de conocerla".

En la emisión del viernes de LAM, Marixa Balli decidió responderle sin filtro: "No entendí esta la nota. Nunca tuve un conflicto con nadie, lo mío fue cuando éramos muy chicos los dos, año 90'. Esta chica no sé, no me dan los años con que salió con cada una, no me da el lapsus de tiempo que salió con todas, no me cierra. Tuvo muchas relaciones Rodrigo".

Sin embargo, luego sorprendió al compartir: "¿Sabes lo que me enoja? Haber salido con Rodrigo, porque me mezcla con muchísima gente". Entonces, Ángel afirmó que todos hablan de Marixa porque es la única pareja que es conocida en el mundo del espectáculo.

Entonces, Yanina Latorre le preguntó si, cuando Rodrigo murió, estaban juntos, y Marixa explicó: "No, pero siempre fui amiga de él, siempre fui su gran amiga, contención". Luego, frente a la pregunta de Marcela Feudale sobre si tenían más que una amistad, afirmó: "Si daba, daba, pero si no teníamos tiempo, éramos amigos. Ya era una relación así, la compartíamos así, entendíamos así, nos conocemos desde muy chicos".

"Yo hablaba nada más que con él, y cada vez que yo hablo, hablo con la realidad que él me contó. Rodrigo era muy transparente con lo que le gustaba y con lo que le molestaba. Pero la verdad queda entre él y yo", expresó la panelista. Entonces, compartieron una nota donde Rodrigo hablaba de su relación con Marixa, y ella comentó: "Esto me gusta mucho más que cuando me preguntan cosas a mí".

Rápidamente, afirmó: "Lo dijo él, sé demasiadas cosas, fui su mejor amiga y su única amiga. O sea, cuando yo hablo, hablo con justificación, porque lo sé y porque me lo dijo él".

Fuente: Pronto