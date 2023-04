Otra polémica declaración de la portavoz presidencial

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó que la situación en Argentina “no es la imagen de un país en crisis”, agregó que “no podemos no hablar de la inflación este momento. Vemos que la situación es rara” y por otro lado afirmó que aún no hay candidatos del Frente de Todos para las próximas elecciones y que “todos los escenarios están abiertos” luego de la decisión del presidente Alberto Fernández de no buscar su reelección. En esta línea, aseguró: “Podemos ir a una Paso o tener a un candidato de unidad, pero no de unidad de un solo sector”.

En una entrevista brindada a la radio Futurock, Cerruti aprovechó para desmentir una frase que se publicó en varios medios donde ella supuestamente afirmaba que “Alberto se bajó pese a que tenía una posibilidad concreta de ganar”. En ese contexto aclaró: “Dije que no es que se baja de la nada, se baja de un derecho constitucional y en un escenario tan roto y volátil donde nadie es la última Coca Cola en el desierto”.

Para la portavoz, “estamos en un escenario similar en 2019 donde no se sabe quién será el candidato”. Y aclaró que pese al renunciamiento del Jefe de Estado a la postulación “hoy no hay candidato de la Rosada”.

Acerca de una posible candidatura de Cristina Kirchner, Cerruti fue contundente: “Ella misma dijo que no se va a presentar”.