Cande Molfese anunció su casamiento con Gastón Soffritti

Hace menos de un año que Gastón Soffritti y Cande Molfese blanquearon su noviazgo y comenzaron una hermosa historia de amor por casualidad. La pareja se muestra día a día en las redes sociales súper enamorada y con muchos planes a futuro como viajes y... ¡una boda!

Unos meses atrás, el actor le propuso casamiento a la influencer y quedó todo grabado en sus Stories de Instagram. Mientras ambos estaban en el sillón, Soffritti se lanzó de golpe: "¿Te querés casar conmigo? ¿Cómo no casarme con esos pies?". La bailarina se rio y todo quedó ahí, como una broma.

Pero finalmente se supo que hubo otra propuesta más romántica. La actriz lo mandó al frente a su novio en un programa de stream: "Yo me voy a casar, nos vamos a casar, pero no lo anunciamos. Amor, lo conté", disparó en vivo.

Y Soffritti contó más detalles de la inminente boda: “Hubo una propuesta. Esto es raro, uno no hace eso todos los días. Estábamos en México, era el día de su cumpleaños, ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente. Hacía bastante que estábamos en México, ya no sabía donde carajo ir a comer”.

Ahí nomás, Cande lo interrumpió: "Fuimos a comer y volvimos, llegamos al hotel. Él agarra la cajita, puso un tema de fondo que nos representa y me dijo ‘Si a vos te parece, si a vos te dan ganas, podemos...’. Yo llamé a mi mamá pero no lloré. Tuvimos relaciones".

Horas más tarde, Molfese mostró su anillo de compromiso y escribió en un posteo en Instagram: "¡Mira, ma! Ayer Gasti me pidió casamiento, aún no caigo mucho pero es un "sí" rotundo. No sé ni de qué forma ni cuándo pero bueno, te lo cuento".

Fuente: Pronto