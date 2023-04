Lourdes Sánchez reconoció que se sintió dolida por las palabras de Marcelo Tinelli

Lourdes Sánchez entró en tren de confesiones y sorprendió al revelar que no le gustaba que Pampita se convirtiera nuevamente en jurado del Bailando.

Días después, en Intrusos le preguntaron directamente a Marcelo Tinelli por estas declaraciones y el conductor fue lapidario: "Primero, que se dedique a terminar su casa en Corrientes, que se dedique a los carnavales. Me encantaría tenerla en la pista a ella. Pero que no opine del certamen. El certamen lo armamos nosotros. Por ahí ella cree que tiene el derecho a opinar por ser la mujer del Chato Prada".

Por su parte, la mañana de este lunes, Sánchez visitó el piso de Desayuno americano y allí aseguró que se sintió dolida por las palabras de Tinelli. "A Marcelo no le gustó lo que dijiste. De hecho, salió a contestarte", le comentó Carlos Monti.

"Fue muy fuerte lo de Marcelo. Pensé que era mi amigo y no", reconoció apenada la bailarina. "¿Te dolió lo que te dijo?", le preguntó Pamela David.

"Me dolió un poco, mirá que me agarré muchas veces con él. Yo le digo las cosas. Entonces, a veces él se enoja. Esta vez sentí que fue de verdad. Me dolió, sobre todo eso de que me mandara a dedicarme a terminar de construir mi casa y a los carnavales", contestó Lourdes.

Profundizando en lo que había sentido, la bailarina añadió: "Me dolió porque me trató como si yo no pudiera opinar sobre estos temas y creo que yo estuve muchos años".

Fuente: Pronto