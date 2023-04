El Ogro Fabbiani apuntó contra Amalia Granata por no haber sido invitado al 15 de Uma

La gran fiesta de cumpleaños de 15 que tuvo Uma Fabbiani tuvo a un gran ausente: el Ogro Fabbiani, su padre, fue la ausencia más sonada del festejo y a través de Instagram encendió la polémica. Ahora él reapació y lanzó fuertes frases contra Amalia Granata.

“Hizo ese posteo porque es como su única manera de defenderse. Eso es lo que me contó”, señaló Estefi Berardi, quien se mensajeó con el futbolista, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Le pregunté si era verdad que Uma no lo había invitado. Quería chequear su palabra”, contó la panelista. “Me dijo que no, que no fue su decisión la de no ir, que fue Amalia. Él me pidió todo el tiempo que la cuidemos a Uma y que no la pongamos en el centro, que no es culpable de nada y no quiere hacerle daño”, afirmó.

“Cómo no voy a tener relación con mi hija si ella hasta quería irse a vivir conmigo”, se despachó.

“Es ahora que se me está complicando mucho tener un buen vínculo con ella porque del otro lado le meten mierd… en la cabeza’”, fue uno de los dichos más fuertes del exjugador.

“Él no la ve hace dos años. Se complicó. Me dijo que sí hablan, pero sentía que era muy difícil entablar un vínculo porque él sentía que Uma tenía gente que quería ponérselo en contra. Es su sensación”, cerró la panelista.

Fuente: Ciudad.com.ar