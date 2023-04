Están en venta las entradas para los juegos de Regatas frente a Platense en el parque

Regatas Corrientes ya comenzó con la venta de las entradas para los juegos 3 (mañana) y 4 (domingo) de la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), frente a Platense.

Ayer desde las 16, inició la venta de entradas, tanto populares y plateas. Se debe recordar que la serie está igualada en 1-1.

La venta se extenderá en los horarios de 8 a 12 y de 16 a 20 hoy y mañana, aunque el día del primer partido la venta irá por la tarde hasta la hora del juego. Para el partido del domingo se venderán entradas el sábado de 8 a 12, y luego el domingo desde las 18 hasta la hora del encuentro.

Se debe recordar que ambos choques, tanto mañana como el domingo, se llevarán adelante en el José Jorge Contte desde las 22 horas. Allí, el Remero buscará sentenciar la serie que se juega al mejor de 5 partidos, donde por ahora las cosas están empatadas en un duelo por lado.

Los precios para las populares serán de $500 para socios, y de $1200 para no socios, mientras que las plateas costarán $1600 para socios y $2500 para no socios. Por su parte, quienes fueron abonados durante la fase regular del remero contarán con precios bonificados presentando su carnet del abono. Para socios valdrán $1000 y para no socios $1500.

Fernández al draft

El pivote argentino Juan Francisco Fernández, actualmente en Fuenlabrada de España, integrará el Draft de la NBA 2023-2024, según se conoció ayer luego de la publicación de la organización norteamericana.

En la actual edición de la máxima categoría de España ha disputado 22 partidos, con promedios de 6.2 puntos (con 56.2% de efectividad en dobles y 23.1% en triples).

Además acumula 3.0 rebotes, 0.4 asistencias, 0.5 robos y 4.6 de valoración en poco menos de 17 minutos en cancha.

En total, se presentaron 242 jugadores como candidatos de entrada anticipada para el NBA Draft 2023 presentado por State Farm.

Según las reglas de la Ncaa, para conservar la elegibilidad para el baloncesto universitario, los jugadores universitarios que han ingresado al Draft 2023 de la NBA debe retirarse antes del miércoles 31 de mayo.