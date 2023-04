La Justicia liberó a la exdirectora de los hogares de menores, acusada de abusos

La Cámara de Revisión de Corrientes le otorgó este jueves la libertad a la ex coordinadora de los hogares de menores Rincón de Luz y María de Nazareth de la localidad de Gobernador Virasoro, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Sonia Prystupczuk quien cumplía prisión domiciliariacon pulsera electrónica acusada de abusos y maltratos.

El Tribunal de Revisión hizo lugar al planteo de la jueza de la causa Silvia Benítez.

Entre los fundamentos del fallo se destaca quela acusada no puede permanecer más de un año privada de su libertad sin tener una sentencia firme. Y como se agotó la instancia de investigación y ya no hay pruebas que reproducir no implica un riesgo o entorpecimiento en la pesquisa.

Sin embargo el beneficio de la libertad tiene ciertas restricciones.Prystupczuk no podrá salir de la ciudad de Virasoro. No podrá comunicarse ni postear nada por las redes sociales.

Además, tiene prohibido acercarse a los menores vinculados en la causa.

Tampoco podrá frecuentar los hogares y tampoco reunirse con ningún personal.Cada 15 días tendrá que presentarse en Fiscalía.

Son tres las causas que recaen sobre Prystupczuk: una de ellas, iniciada con la denuncia de una excuidadora.

Otra causa es a raíz de los testimonios de las víctimas de malos tratos y abusos, que es por la que le dictaron la prisión domiciliaria en abril. Ese expediente contiene más de 30 declaraciones de menores que fueron maltratados, torturados y hasta chicas abusadas sexualmente. Y la tercera causa es la muerte de Claudio Flores, un adolescente de 14 años que fue encontrado sin vida el 22 de febrero último en el Hogar María de Nazareth, también bajo la tutela de Prystupczuk. Se la acusa de “homicidio culposo y abuso de autoridad”.