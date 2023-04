Aranduroga triunfó y lidera la zona B del Regional

Se completó ayer la segunda fecha del Torneo Regional de Rugby Super 10. En partido correspondiente a la zona B del certamen, Aranduroga derrotó a Curda de Asunción, Paraguay, 18 a 10. De esta manera, el conjunto correntino lidera en soledad su grupo al cabo de dos fechas.

Se debe recordar que las Cebras, la semana pasada, en la apertura del certamen, triunfaron sobre Aguará en Formosa 48 a 56.

Ahora el elenco correntino es el único lider de la zona B con 9 puntos. Segundo se encuentra Taraguy, con 8. San Patricio, gracias a la victoria frente a los Zorros en Formosa, sumó sus primeros cuatro puntos y está tercero.

En el encuentro de Intermedia, también hubo victoria de Aranduroga sobre Curda. El elenco correntino se impuso por 89 a 0.

Lo que viene

La tercera fecha del Torneo Regional de Rugby Súper 10 contempla los siguientes cotejos: zona A, San José vs Sixty y Capri vs Curne. Zona B: Curda vs Aguará y San Patricio vs Taraguy. Interzonal: Aranduroga vs Regatas Resistencia.

Quintos en Hong Kong

El seleccionado argentino de Rugby Seven, Los Pumas '7, finalizó ayer en el quinto puesto en el certamen de la especialidad que se llevó a cabo en Hong Kong, al derrotar en el último partido a su par de Sudáfrica, por 7-5.

El equipo albiceleste, dirigido por Santiago Gómez Cora, había quedado marginado horas antes de la lucha por medallas, al ser doblegado por Nueva Zelanda (finalmente campeón), por 24-10, en esta octava etapa del circuito mundial de la IRB.

En el cotejo de cierre, Los Pumas '7, que obtuvo la presea de bronce en los últimos Juegos Olímpicos Tokio 2020, se impusieron en forma ajustada, a partir de un try que marcó Joaquín Pellandini y que convirtió él mismo.

Los sudafricanos marcaron en la segunda etapa, a través de un try de Ricardo Duarte.

La formación inicial del equipo argentino en el choque ante los sudafricanos incluyó a Germán Schulz, Luciano González, Rodrigo Isgro, Gastón Revol, Matías Osadczuk, Marcos Moneta y Tomás Elizalde.

Luego ingresaron Mateo Graziano, Santiago Vera Feld y el apuntado Pellandini.

Para arriba a esta instancia por el quinto lugar, Argentina había doblegado previamente a España, por 19-0, con tries de Elizalde, González e Isgro, convertidos dos de ellos por Pellandini y Revol.

El campeón de la etapa resultó Nueva Zelanda, que batió en la final a Islas Fiji, por 24-17, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Francia, que superó ajustadamente a Gran Bretaña, por 19-17.

Cumplidos los primeros ocho certámenes, Nueva Zelanda encabeza las posiciones con 142 puntos, mientras que Los Pumas '7 (campeones en las etapas de Hamilton y Vancouver) están segundos, con 121. Más atrás se encolumnan Islas Fiji, con 113 unidades; Francia con 112; Sudáfrica con 101; Australia, 99.

La próxima etapa se desarrollará en Singapur del viernes 7 al domingo 9 del corriente.