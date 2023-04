Valdés ratificó que la gesta de Malvinas en Corrientes es “una política de Estado”

El gobernador Gustavo Valdés presidió ayer junto con el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, el acto central por el 41° aniversario de la gesta de Malvinas, donde instó a combatir el olvido de Malvinas creando centros de excombatientes y reivindicar la gesta como el sentimiento que une al país y a Corrientes.

Durante el acto multitudinario que se realizó en avenida Alem y calle Mazanti para rendir homenaje a los héroes de Malvinas y que concluyó con un desfile cívico militar, al inicio de su alocución, Valdés reconoció que “muchas veces resulta difícil subirse a este atril y en este escenario a hablar de Malvinas, y lo estamos haciendo regularmente por un impulso que lo venimos trabajando hace mucho tiempo y fundamentalmente porque se lo debemos a nuestros queridos soldados combatientes de Malvinas, que han sido el motor para que nunca olvidemos los argentinos y los correntinos que las Malvinas son y serán argentinas por siempre”.

“Tenemos que ratificar siempre esa querida perla austral de nuestro sur que está muy lejos tal vez de nuestra tierra, pero que siempre está en nuestros corazones”, remarcó.

Ratificó que la lucha por Malvinas en Corrientes es “una política de Estado y que se tiene que seguir llevando adelante, sea el gobierno que sea, sea del signo político que sea, pero fundamentalmente es la primera vez que nosotros decimos que son los excombatientes los que tienen que llevar adelante esa política”.

Aseguró el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la creación de centros en cada pueblo de la provincia de Corrientes. “Donde haya un exsoldado combatiente, tenemos que levantar un centro para luchar contra el olvido de una sociedad y no olvidarnos de que las Malvinas son Argentinas”, dijo recordando que ya se crearon 29 centros y que “quedan cuatro por terminar”. “Aquellos que éramos jóvenes, que no estábamos bajo bandera, que no fuimos llamados a servir a la Patria, créanme que hoy los acompañamos en este tiempo”, aseguró reconociendo que “fue mucho el tiempo que nos olvidamos de ellos”.

También se refirió al viaje a Malvinas del 7 de abril que gestiona el Gobierno provincial, destacando que “somos la única provincia que acompañamos un vuelo que se hace una vez por año. Este es el tercer año que lo estamos haciendo, 20 excombatientes van a volar nuevamente con dos periodistas y créanme que no lo hacemos para que vayan a pasear o a mirar. Lo hacemos para que vayan a ver a dónde estuvieron, a curarse y para ver que hoy pueden ir pacíficamente a ese lugar donde se van a sacar esa mochila histórica que tienen”.

Habló del honor de los excombatientes de Malvinas, instó a no levantar la guerra, pero llamó a reivindicar los derechos sobre las Islas Malvinas porque la “heredamos del reino de España y fueron usurpadas por los ingleses”. “Lo tenemos que decir y enseñar en cada uno de nuestros colegios, pero hoy tenemos que seguir luchando y hacerlo pacíficamente por medios diplomáticos porque fueron colonizadas”, expresó. Al cierre, resaltó: “No escuché al camarada, al amigo, al hermano Zabala ni una sola vez decir excombatientes, ellos no son excombatientes, siguen combatiendo por Malvinas, siguen combatiendo contra el olvido, siguen trabajando para construir la patria que todos soñamos. Malvinas tiene que ser el sentimiento que une al pueblo argentino y al pueblo de Corrientes. ¡Viva la patria, combatientes de Malvinas!”, finalizó Valdés.

Durante el homenaje también hablaron el presidente del Centro de Excombatientes de Goya, Roque Zabala; y el intendente de Goya, Mariano Hormaechea. Se entonaron las estrofas del himno nacional que fue ejecutado por la Banda Militar “Puerto Argentino”, perteneciente al Batallón de Ingenieros de Monte XII y la Banda de Música de la Policía de Corrientes. Luego, los presentes brindaron un homenaje a los caídos en Malvinas con un minuto de silencio.

Al finalizar, se entonó la marcha de las Malvinas, con la gente presente emocionada. Luego, la comunidad pudo expresar su sentimiento patriótico con aplausos y vítores al paso de los héroes de Malvinas.