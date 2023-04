El descargo de Coti por la muerte de su perro: "Lo chocaron, lo dejaron agonizando"

Coti Romero, la ex jugadora que logró un enorme reconocimiento con su paso por la casa de Gran hermano, recurrió a su Instagram en las últimas horas, para compartir el dolor que sintió al enterarse de la muerte de su perro y realizó un fuerte descargo frente a la indignación que le generaron las circunstancias de su partida.

A través de una publicación, la correntina contó que su perro, murió luego de sufrir un terrible accidente de auto. Ante la triste noticia se mostró sin consuelo: "Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba", escribió muy angustiada.

Además, la ex hermanita que ha demostrado una dura personalidad a la hora de decir lo que piensa, lanzó un contundente descargo: "Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?", cuestionó junto a un collage con varias fotos de su amado animal.

Minutos más tarde, se tomó un momento para agradecer el apoyo que recibió por parte de sus seguidores luego del fallecimiento de su perro y compartió una profunda reflexión: "Era un perrito que lo teníamos desde hace mucho tiempo. Lamentablemente le paso eso, pero nosotros en nuestra familia decimos que cuando pasa algo así, los perritos nos salvan de algo".

Una de las personas que estuvo acompañando a Coti en este difícil momento, fue "El Cone" su novio, que actualmente vive en el mismo edificio que ella pero en otro departamento. Alexis, otro de los jugadores recordados de la última edición de Gran hermano, estuvo ahí junto a ella brindándole mucha contención.

Fuente: Pronto