Romina Uhrig reveló los verdaderos motivos por los que entró a Gran Hermano

Dentro y fuera de la casa de Gran Hermano, Romina Uhrig siempre se encontró bajo la lupa del público. La exdiputada había dicho que entró al reality para no depender de su ex económicamente y poder ganar la casa para sus tres hijas. Sin embargo, en las últimas horas reveló sus verdaderos motivos y son muy distintos a lo que dijo meses atrás.

El escándalo comenzó cuando Romina salió de la casa y Gastón Trezeguet le preguntó acerca de su situación económica en el debate. “Primero, no soy ninguna manicura pobre. Yo me separé y jamás quise dar el papel de lástima. Yo tengo mi trabajo, que es en La Plata, y además hago uñas en mi casa cuando tengo tiempo libre. Yo no tengo propiedades, porque sino no me hubiese expuesto a un programa de televisión sabiendo que podían decir un millón de cosas de mí".

Unos días después, Romina hizo un par de Stories para su cuenta de Instagram donde se veía parte de su casa que resultó ser enorme y sus seguidores comenzaron a cuestionarla.

La exdiputada se cansó de todos los rumores que circulan y decidió contar su verdad en diálogo con el programa "La tarde del Nueve". "Qué escándalo con tu casa, que todo el mundo ahora te cuenta los billetes. Está la polémica sobre si sos millonaria o sos pobre", bromeó Edith Hermida.

"Primero que nunca dije que era pobre, tampoco dije que era millonaria. Ojalá sería millonaria, chicos", aclaró Romina. "Hay gente que habla de mí y opina, me señala con el dedo, mienten y dicen cosas mías. Como por ejemplo, que soy millonaria, que tengo propiedades, que me hago la pobrecita, que soy una manicura pobre. Todo lo que se dijo de mí, no me hago cargo de nada. Yo estoy muy tranquila y bueno, siempre van a hablar. Yo sabía dónde me metía", siguió diciendo.

"A mí te me empezaste a caer un poco con la pelea con Alfa y después me pasó que cuando empecé a ver el afuera tuyo, vi que no tenía nada que ver con lo que habías dicho adentro. ¿Qué pasó ahí? Yo te creí que vos querías ganar la casa prefabricada para irte a vivir con las chicas, que la necesitabas, que trabajabas hasta última hora con las uñas. Y después por afuera veo que tu exmarido mostraba esa casa espléndida con pileta en un country... Me parece que ahí la gente se dio vuelta", le dijo una panelista.

"También se malinterpretó todo porque yo cuando entro a la casa de Gran Hermano, él tenía que buscar un alquiler para las nenas y para mí. Obviamente que cuando vos te separás, ya no es lo mismo el dinero. Tuve que empezar a laburar y en la casa lo hablaba con las chicas y no me daba cuenta de las cosas que dije. A la vez, te relajás. Creo que no dije nada malo, al contrario, no me da vergüenza decir que tuve que empezar a hacer uñas de vuelta", se defendió Romina.

"Nunca dije que no tenía dónde vivir. Yo cuando iba al confesionario le preguntaba a Gran Hermano si mis nenas seguían viviendo en el mismo lugar y ellos no me decían nada. Ellos la dibujaron cómo quisieron e interpretaron todo cómo quisieron... diciendo que yo me hacía la pobrecita, la manicura pobre o que yo fui para ganar la casa. Me hubiese encantado ganar la casa pero yo nunca dije por la casa o por el premio. Dije que iba porque tenía una cuenta pendiente conmigo, que me encantaría trabajar de lo que siempre me gustó. Yo desde chica siempre quise estudiar actuación pero nunca lo pude hacer", finalizó.

Al ver esto, cientos de seguidores dispararon terribles comentarios contra Romina: "¡Peor todavía! ¿Dejar un bebé de meses por cumplir un capricho? Cada vez que habla, se hunde más la chorra esta", "No para de mentir, dejó por 5 meses a sus hijas con la niñera para poder cumplir el sueño de adolescente. Prioridades", "Es una mitómana la pobre... qué asco", "Ahí tienen a la madre ejemplar que abandonó a sus hijas 5 meses por fama...¡más falsa no se consigue!".

Fuente: Pronto