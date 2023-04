Atacaron a Berni con golpes y piedras en las protestas por el crimen de un chofer

En un hecho casi sin antecedentes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido ayer en un piquete que realizaban compañeros del colectivero asesinado a la madrugada. El ataque, que incluyó golpes de puño, patadas y piedrazos, se registró minutos después de que el funcionario llegara al lugar.

La brutal agresión le produjo una fractura de cráneo y evalúan operarlo.

Berni terminó con heridas importantes en su rostro e incluso hubo momentos en los que parecía que podía perder el equilibrio como consecuencia de la golpiza. Estaba acompañado por el jefe de su custodia, que no pudo hacer mucho para defenderlo.

Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un cordón contra un paredón para proteger al ministro bonaerense.

“Es lógico esto, hay un compañero muerto, ¿por qué no vinieron antes?”, aseguró uno de los voceros de la protesta casi cara a cara con Berni.

“Estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando, no hay nadie que venga acá, yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos.

Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, aseguró Berni luego de recomponerse de los golpes.

“Acá hay una cadena de responsabilidades, pero el que siempre está en la calle soy yo”, agregó.

Pese a la resistencia del ministro, a las 12.20 personal de Infantería de la Policía de la Ciudad arrastró por la fuerza a Berni y lo evacuó del lugar. Hubo incluso un forcejeo durante el cual el funcionario cayó al piso. Finalmente, subió a un auto gris que se alejó rápidamente de la zona.

Un chofer de la línea 620 de colectivos fue asesinado durante la madrugada de ayer en el barrio Vernazza, zona de Virrey del Pino, La Matanza. La víctima se llamaba Pedro Daniel Barrientos, con domicilio en González Catán.

Sergio Berni habló más tarde tras ser atacado durante una protesta de colectiveros en La Matanza. Aseveró que no renunciará a su cargo y apuntó contra el Gobierno por el envío de efectivos de fuerzas nacionales a la provincia de Buenos Aires.

A su vez, el funcionario de Axel Kicillof reveló que sufrió una fractura de cráneo y que los médicos evalúan operarlo.

“Nosotros investigamos todos los días. Nadie cruza a un colectivo con un auto, dos pistolas 40 milímetros. No es un hecho habitual”, insistió el funcionario, tras solidarizarse con la familia del chofer asesinado “a sangre fría”.

“Tengo fractura de cráneo, hundimiento de la órbita. Son lesiones, cortes, piedrazos en la cabeza. Tengo una tabla externa y fracturado el malar”, precisó Berni.

