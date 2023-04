Inauguración de la exposición de pinturas Paisajes de Infancia

La artista plástica Montserrat Solís Carnicer inaugurará mañana a las 20 su muestra Paisajes de Infancia. La exposición estará la sala Justa Díaz de Vivar del Museo Provincial de Bellas Artes Juan R. Vidal e incluirá pinturas al óleo y técnica de esgrafiado.

Artista visual correntina, Montserrat Solís Carnicer se formó con Luis Llarens en Corrientes y Heriberto Zorrilla y Nicolás Menza en Buenos Aires, en clínicas y residencias con Diana Aisenberg, Daniel García y Daniel Fischer. Hizo cursos con Florencia Botindar, Mariana Giordano y Julio Sánchez. Participó del proyecto Entrecampos con Patricia Hankim. Dirigió el proyecto Artista del Taragüi del Fondo Nacional de las Artes.

“En mi obra la naturaleza y la infancia se funden en una sola entidad, creando un espacio de libertad, de imaginación, inocencia y añoranza. Rescato el goce de lo simple, de lo puro. Expreso el deseo de que los niños crezcan como niños, buscando en los recuerdos, al esgrafiar la pintura. Respiro luz, color; renazco, me renuevo y desde mi obra me pregunto si elijo quedarme en la oscuridad o a partir de ella disfrutar de la luz que me muestra, tomando conciencia de que cada uno le da el sentido a su vida”, marcó la artista.

Montserrat realizó exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Corrientes, en la Secretaría de Extensión Universitaria de Corrientes, y participó de muestras colectivas en ArteBa, Senado de la Nación Argentina, Legislatura de Corrientes, Secretaría de Extensión Universitaria de Corrientes y de Resistencia. En el exterior sus obras estuvieron en Barcelona, ferias de Miami, New York y Punta del Este.

Recibió premio adquisición del Salón de Pintura´05 Museo de Bellas Artes Corrientes y mención en el Salón ’06, Museo de Bellas Artes Corrientes. Además obtuvo el premio Corrientes como “Revelación en las artes plásticas 2005” y fue jurado e ilustradora de revistas, libros y diarios.

(VAE)