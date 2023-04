Lucas Benvenuto volvió a apuntar contra Jey Mammón tras la entrevista con Jorge Rial

Después de que Jey Mammón apareciera en una entrevista con Jorge Rial para defenderse sobre las acusaciones de abuso sexual que tiene de parte de Lucas Benvenuto, el joven volvió a aparecer para explicar cómo se siente.

“Ando un poco angustiado por la situación de hoy, no lo voy a negar. Me gustaría que nuestras charlas sean pocas, pero lamentablemente me veo en la obligación de poder decirte cómo me siento”, se puede escuchar en el audio que el joven le envió a Karina Mazzocco para el programa A la tarde.

“Agradezco el interés de todos los medios y el abrazo que le dieron a mi historia”, resaltó Benvenuto y luego aclaró: “Quiero que sepan que mi lugar de trabajo es la vida, lo que a mí me da ganas de salir adelante. Es un lugar privado y lo último que yo conservo de mi privacidad en este momento”.

Lucas explicó que se sintió invadido cuando algunos medios se acercaron al club en donde trabaja: “Al menos que yo los invite para que vean cómo es la vida del Lucas de hoy… pero siento que no es la forma porque desde el domingo estaban haciendo guardia cuatro hombres adentro de un auto, sin bajar, sin micrófono, sin nada”.

Además, Lucas resaltó: “Yo estoy rodeado de menores de edad y ellos no tienen la culpa ni por qué saber de estas cosas, los adultos sí”, señaló y explicó: “Cuido mucho a mis alumnos, al club y al trabajo que me da ganas de seguir viviendo”.

Con un evidente malestar, Benvenuto también dijo: “Estaría bueno acosar al que se denunció en vez de perseguir a la víctima porque yo quiero que entiendan que voy a hablar con ustedes pero a medida que lo vaya sintiendo y que mi psiquis esté bien”.

“Cada vez que doy una entrevista es como una sesión de terapia en donde me revictimizo y es algo que no quiero más. Estoy angustiado, está todo bien con las personas de ese programa pero no voy a negar que me causa malestar”.

Por último, el patinador reveló: “Dar una entrevista me cuesta y tengo que tener charlas con mis terapeutas”, contó para demostrar lo mucho que le cuesta hablar nuevamente del tema en los medios para poder contar su verdad.

Fuente: Pronto