Video: el incidente y la caída del correntino Wali Iturriaga en pleno show

El artista correntino Walli Iturriaga se encontraba en pleno show cuando se descompenso y cayó de escenario causando una gran conmoción y preocupación para quienes se encontraban en el lugar.

Iturriaga estaba realizando una doble función en de su tour " La Jenny" en el teatro Morón de Buenos Airescuando comenzó a sentirse mareado y terminó tropezando en el escenario y cayendo sobre el público, según contó en sus rede sociales.

"Ayer en pleno show, casi terminando una función me comencé a sentir mareado, ya desde antes de comenzar me sentía raro, en un momento de interacción con el público subo al escenario, sentí que me bajó de golpe la presión", relató el cómico.

"Trate de disimular porque faltaba poco para un cambio de personaje, en ese momento me quedo frio, pierdo la estabilidad y ya no me acuerdo de nada", continuó.

A pesar de que el actor se golpeo la cabeza contra el borde del escenario y cayó con la cabeza y espalda hacía el suelo, aseguró que se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

"Gracias a Dios no me pasó nada grave, tengo algunos golpes internos , la cara un poco raspada y el tabique lastimado", señaló junto al video donde se puede apreciar la caída.

Finalmente y pese a la insistencia para que descansara, luego de recuperar la consciencia el Iturriaga decidió completar el show en el teatro.

El posteo tiene más de 16 mil me gusta y cientos de comentarios donde le piden que se cuide y se relaje.