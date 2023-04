A un año del crimen del empleado de la Unne no hay detenidos

El pasado 2 de abril se cumplió un año del salvaje asesinato de Luis Walberto Morales (63), un empleado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, quien fue hallado muerto de al menos 11 puñaladas en su vivienda del barrio Fray José de la Quintana en la ciudad de Corrientes.

Analía, su hija, lamentó que no haya avances en la investigación para determinar quien asesinó a su padre.

“Estamos mal desde que pasó todo esto, no tenemos respuestas de la Justicia, quedó todo trabado”, contó sobre la investigación de la muerte de su padre. “Seguimos hablando con la fiscal y la única respuesta que obtengo es que me dice que me va a avisar cualquier novedad”.

“Estamos como empezamos, no se pudo avanzar más, del celular de mi papá no se puedo sacar nada”, agregó en declaraciones a Radio Dos. “Pensamos que fue algo por plata”. Pero aclaró que “le prestaba plata sólo a gente que él conocía, no era a cualquiera”.

(NG)