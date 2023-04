Ataque a Berni: rechazan la teoría conspirativa

En medio del revuelo político por la violenta agresión que sufrió Sergio Berni en una protesta de un grupo de colectiveros por el asesinato de un chofer en La Matanza, la titular de Pro y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el ministro de Seguridad bonaerense debería asumir la responsabilidad por la crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires en lugar de apelar a “teorías conspirativas”.

La referente de Juntos por el Cambio rechazó los dichos del funcionario de Axel Kicillof, quien aseguró que fue víctima de una “emboscada” y acusó a supuestos “infiltrados” de Pro que, según Berni, responden al sector de Bullrich.

“Conmigo no, Berni”, replicó Bullrich, según publicó ayer el diario La Nación. “La verdad es la verdad. No hay teoría conspirativa. La verdad es la angustia, es la muerte de un colectivero. Es la crónica de una muerte anunciada”, remarcó la exministra de Seguridad, quien prefirió no darle mayor relevancia a las acusaciones de Berni.

En el pelotón de Bullrich consideraron un “absurdo” que Berni haya acusado a la titular de Pro de fogonear la golpiza que sufrió cuando intentaba intervenir en la protesta de un grupo de choferes de colectivo por el asesinato de su colega Daniel Barrientos, en La Matanza. De hecho, las múltiples crónicas periodísticas que dieron cuenta de la agresión señalaron que el ministro arribó sin previo aviso.