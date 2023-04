UCR: conforman una mesa de líderes para cerrar alianzas y aprobar candidaturas

Con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, la Unión Cívica Radical de Corrientes realizó ayer su Convención en la que definió delegar en una comisión ad hoc la conformación de alianzas que no podrán estar integrada por un partido que no forme parte del frente gobernante ECO+Vamos Corrientes. Además, ratificaron la pertenencia a Juntos por el Cambio.

Con el quórum de 106 convencionales del radicalismo provincial, se concretó la convención radical donde resolvieron delegar la conformación de alianzas municipales, provincial y nacional de la UCR en la Comisión ad hoc integrada por el gobernador Gustavo Valdés; el presidente de la Convención de la UCR, Henry Fick; el titular del Comité Central de la UCR, Ricardo Colombi; el secretario general del Comité Nacional de la UCR, Sergio Flinta; la presidente de la JR Nacional, Valeria Pavón; y la secretaria del Comité Central de la UCR, Graciela Rodríguez.

En este marco, al tomar la palabra, Colombi sostuvo que “no se va a autorizar alianzas municipales que tengan algún partido que no integre la alianza provincial”, en relación a las conformaciones locales de ECO+Vamos Corrientes en cada uno de los 64 municipios que eligen concejales este 11 de junio junto a las elecciones de legisladores provinciales.

En cuanto a los comicios nacionales, adelantó en la oportunidad que “desde Corrientes vamos a pedir enfáticamente que las listas de legisladores en las Paso sean comunes para todos los candidatos a Presidente de Juntos por el Cambio para que luego no perdamos mayoría en el Congreso”.

Seguidamente, tomó la palabra el Gobernador Gustavo Valdés e hizo hincapié en los tres ejes de gobierno: Desarrollo, Modernización e Inclusión.

Pidió a sus correligionarios que trabajen por la inclusión social desde la UCR “que tiene que ver con dotar al ciudadano de derechos”. Pidió a “los funcionarios públicos que reciban y atiendan a los dirigentes”.

“Tenemos que tener dirigentes políticos, militantes políticos que realmente puedan resolver la cuestión de la gente”, remarcó haciendo hincapié en la asistencia en materia de salud, donde también destacó el esfuerzo de los profesionales y la inversión del Gobierno Provincial durante la pandemia.

Habló de la inflación asegurando que “golpea económicamente las finanzas” y apuntó contra Nación diciendo que “el gobierno de Alberto Fernandéz y de Cristina Fernandéz es el peor gobierno de la historia democrática de los últimos tiempos de la República Argentina. Se pelearon y los argentinos quedamos a la deriva”.

Destacó el Plan provincial “Incluir Futuro” y el desarrollo del contenido digital “que es una propuesta revolucionaria en la educación de la Argentina”, como herramienta de inclusión.

“Indudablemente hacemos bien el trabajo, porque ganamos elecciones y a la gente le llega el mensaje, pero no nos durmamos, no creamos que las elecciones se ganan antes. No creamos que nosotros vamos a salir a ganar la elección si no militamos. Estamos 0 a 0 a las 8 de la mañana y a partir de ahí hay que comenzar a trabajar”, advirtió.

Seguidamente habló del otro eje, el Desarrollo destacando la importancia de la generación de empleo, los 18 parques industriales que hay en la provincia. “La responsabilidad de un gobierno no es cumplir con algunas funciones, es generar futuro”, dijo. Destacó la estructura impositiva de Corrientes, que es “lo que nos hace una provincia seria, tenemos una calificación económica fiscal que es envidiable para muchas provincias”.

“No tenemos deuda y tampoco vamos a tomar deudas. Vamos a estar garantizando que todos los empleados públicos cobren en tiempo y forma, activos y pasivos. Nunca estuvo tan sólida la provincia de Corrientes”.

Hablo del espíritu del productor ante la sequía y los incendios y aseguró que “tenemos un estado nacional prácticamente ausente. Miraron para el costado cuando tuvimos pandemia, cuando hubo fuego y sequía. Por eso digo que este es el peor gobierno de la historia y discrimina enormemente a los gobiernos que no piensan igual”, aseguró.

“No puede ser que los que apoyan este desastre del Gobierno Nacional vengan y nos traten de dar cátedra de cómo se hace las cosas en la provincia de Corrientes, son ellos los responsables de la debacle de la república Argentina” fustigó aclarando que en “esta elección vamos a discutir las cuestiones de Corrientes el 11 y después vamos a hablar un poquito de lo que hicieron nacionalmente”.

Pidió llevar un mensaje “claro y sencillo” en cada una de las localidades y en especial “en aquellos lugares donde no tenemos intendentes, tenemos que trabajar y darle una mano a todos aquellos espacios, sectores, partidos”.

Se refirió a la misión comercial que concretó en Israel para hablar de Modernización. “Es un país startac, que trabaja y vende conocimiento e industrialización. Generan economía del conocimiento, nosotros tenemos la ley que tenemos que impulsar también, tenemos universidades pero tenemos que trabajar para lograr insertar a los jóvenes en ese mercado”.

A sus correligionarios les pidió que se “queden tranquilos” porque “mucho de lo que están diciendo por ahí es mentira. Nosotros vamos a trabajar por la educación pública y gratuita para que cada uno pueda acceder a este conocimiento porque es esencial para la provincia de Corrientes”.

Remarcó que este año al padrón electoral se sumaron entre “80 mil y 90 mil nuevos jóvenes”. Pidió que tengan un “discurso joven", que escuchen y los entiendan porque “ellos son los dueños de un nuevo mundo que está viniendo”.

Destacó la importancia de la opinión de los jóvenes y de las mujeres. Aseguró que la bandera de la paridad es de “nuestro espacio político” y pidió que “no nos dejemos robar las banderas”. Remarcó que “la mayoría de las militantes políticas son mujeres” y que son ellas las que motorizan el espacio político, poniendo como ejemplo a la presidente de la Juventud Nacional, la correntina Valeria Pavón”.

Por último, dijo que la UCR es la responsable de la alianza.“Tenemos que ser generosos con el otro partido, no es fácil, todos no podemos ser candidatos al mismo tiempo, todos tenemos que lograr que ganemos todos. No militamos políticamente para uno , militamos políticamente para la idea que es esta”. Por ultimó abogó a que “compartan con dirigentes deportivos, sectoriales, deportivos, docentes, trabajadores de salud, con las ONG. Convoquen, escuchenlos, abracenlos, porque si lo seguimos haciendo, estoy seguro de que el 11 de junio vamos a volver a ganar las elecciones”, cerró.

Cabe recordar que hoy se reúnen en Convención para definir las alianzas provinciales, municipales y nacionales, el Partido Popular (PP) a las 11, en su sede y a las 10 el Partido Liberal (PL).