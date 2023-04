Cassani: “ECO es el colectivo que nos lleva a las soluciones de los problemas de Corrientes”

La Convención de Encuentro Liberal (ELI), por unanimidad ratificó su pertenencia a la alianza de la que son cofundadores: Encuentro por Corrientes.

También se trataron las alianzas municipales que integrará la fuerza en aquellas comunas que adhirieron a las elecciones del 11 de junio. Se delegará en los apoderados los trámites de rigor.

Con la presencia de la totalidad de convencionales, el apoderado partidario Fabián Darré brindó las explicaciones técnicas en torno al primer turno electoral, considerando que en 64 comunas se votan concejales -y en algunos convencionales constituyentes- el 11 de junio.

Sobre el particular el presidente del partido Pedro Cassani dijo a los dirigentes que para las negociaciones políticas debe primar la “inteligencia, estrategia, paciencia y perseverancia” para los consensos necesarios.

No fueron pocas las veces que reiteró el concepto de que “ELI no se caracteriza por ir a una mesa de negociación política a exigir lugares. No estamos en ECO por conveniencia. ELI es ECO, porque somos parte fundamental del mismo”, enfatizó.

Hicieron uso de la palabra, los convencionales de: Santa Lucía, Chinina Santinón; Ituzaingó, Ana Améndola; Perugorría, Juan Ramón Castellanos; Goya, Pedro Cassani (H); de Capital, Lucía Centurión y Horacio Pozo, entre otros destacados referentes.

El titular del comité Capital, Emilio Lanari, manifestó, entre otros conceptos: “Siento que cada acto que realizamos representa un paso importante en la ratificación de principios básicos para ELI, que es la democracia, la república y el federalismo”, afirmó para repudiar hecho de violencia registrados a nivel nacional.

“Indudablemente, el desafío es mucho más grande en estas elecciones, porque hay una desconfianza de la sociedad hacia la política y los políticos, y es horrible escucharlo a Milei hablar de casta política”, señaló para reflexionar sobre ello, y la situación del país actual.

En lo estrictamente partidario indicó que “es una obligación seguir creciendo. Y nuestro mejor lugar para estar dentro de nuestros sentimientos políticos, partidarios, sigue siendo ECO, que significó no solo una alianza electoral, sino de gobierno y de responsabilidades”, concluyó.