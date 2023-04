El histórico conductor que podría reemplazar a Jey Mammón en La peña de morfi

Luego de que saliera a la luz la denuncia por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto a Jey Mammón, la producción de Telefe decidió desplazar al conductor de su espacio en La peña de morfi.

La primera vez fue reemplazado por Gerogina Barbarossa, quien acompañó a Jésica Cirio. Ahora, según reveló el periodista Juan Etchegoyen, las autoridades del canal estarían intentando convencer a una importante figura para que ocupe ese rol.

“Ustedes saben que a partir de la denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón se abrió un lugar en la conducción para ‘La Peña de Morfi’ y tengo el nombre que intenta cerrar Telefe”, contó el periodista en Mitre Live.

“Es un sueño del canal, me cuentan que es el apuntado y sería una bomba, gusta porque es un icono de la señal a través de la historia. Es un conductor que vive en el interior. Tiene mucho de eso el programa también, es un tipo federal y la gente lo ama”, añadió.

Luego de esto, terminando con el misterio, Etchegoyen reveló: “El conductor que a esta hora es el principal candidato a quedarse con el lugar de Jey es el señor Juan Alberto Mateyko, ¿se imaginan lo que sería su vuelta a la pantalla?”.

“Desde Telefe me aseguran que lo tantearon y que, como te digo, es un sueño repatriarlo. Juan Alberto ama ese canal y me dicen que él tiene muchas ganas, yo le escribí pero no me contestó”, sumó el conductor sobre su colega, quien fue famoso durante la década del noventa por llevar adelante La movida del verano.

“Ese es el nombre, sería una figura con todas las letras, a mi me encantaría que se dé. La tele necesita de esos personajes históricos que han marcado el medio durante tanto tiempo”, concluyó Etchegoyen.

Fuente: Pronto