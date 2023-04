Dan por hecho que el oficialismo definirá a su candidato en las Paso

Eduardo “Wado” De Pedro, ministro del Interior de la Nación y cuadro de mayor rango de La Cámpora en el Gobierno, dio por hecho que el oficialismo definirá a su candidato presidencial a través de las Paso, ya que esa fue “la decisión unipersonal del presidente, Alberto Fernández”.

Entrevistado por el canal C5N, el funcionario que supo pasar extensos períodos sin diálogo con su jefe -y que suena como una opción camporista de candidatura que rivalice internamente con Fernández- explicó que el jefe de Estado “definió una estrategia hace mucho tiempo”.

Ante aquella decisión, continuó De Pedro, “muchos sectores del Frente de Todos pidieron discutir parte de ella y no existió el ámbito”, reclamó, en una referencia a aquella mesa del Frente de Todos de única reunión que quedó trunca, un reclamo habitual de Máximo Kirchner -creador de La Cámpora- que el Presidente cuestionó en una extensa entrevista que dio por YouTube.

“Es necesario para dar un diseño al proceso electoral”, indicó Fernández el domingo pasado, en diálogo online con Tomás Rebord. Pero el Presidente disparó entonces sus dardos contra Máximo Kirchner, quien renunció a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos en febrero de 2022 en rechazo al acuerdo que se había alcanzado con el FMI. “Lo que no me pueden pedir es que los que no me acompañaron en la decisión del Fondo y me dejaron solo en el momento más difícil del gobierno me pidan resolver conmigo. Si la resolución más difícil la tuve que tomar solo, bueno, déjenme trabajar”, lanzó en contraposición a los reclamos de debate interno del hijo de la vicepresidenta.

“Lo que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del Presidente que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica y lo que nos queda hoy es eso”, dijo De Pedro.