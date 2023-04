Femicidio en Villa Raquel: detenido insiste en que fueron atacados por delincuentes

Ramiro Luis Salas (40), detenido por los asesinatos de su pareja Romina Groff (36) y su tía Gladis Eloisa Salas (61), rompió el silencio e insistió en una versión que ya había dicho a los policías. Dijo que la muerte de las mujeres se produjo por el ataque de tres delincuentes que ingresaron a la vivienda con intenciones de robo.

“Declaró, pero negó el hecho y dijo que entraron tres personas. Estaba tranquilo, estaba calmo, no se le movía un pelo. Me pidió disculpas, me dijo: ‘Pablo, perdoname, yo no hice nada, yo le quería a mi tía’ y me dijo que fueron personas que entraron y trataron de robar y lastimarlos. Él es una persona esbelta, que siempre fue al gimnasio, nada podían hacer en contra de él estas mujeres”, explicó Pablo, hijo de Gladis Salas.

“Yo creo que primero asesinó a su mujer y arrastró su cuerpo hasta un pasillo, y fue hasta la casa de mi mamá. Quién sabe qué le habrá dicho a mi mamá para que ella le abra la puerta, y la golpeó con un elemento contundente hasta lograr deformar por completo su rostro y su cabeza, mi mamá quedó inconsciente”.

“Luego arrastró el cuerpo de su mujer y la llevó a la pieza de mi mamá, que fue donde se encontraron los dos cuerpos. Eso tuvo que ocurrir entre la noche del viernes o en horas de madrugada del pasado sábado y hay un testigo. Lo vio paseando por el pasillo y fumando en la vereda. Después se encerró, llaveó la puerta y no sé qué hizo”, comentó en declaraciones a Radio Sudamericana.

Al llegar, la Policía tuvo que romper la puerta para ingresar. “A él se le descubre porque la puerta estaba cerrada por dentro. Él estaba cubierto de sangre, pero no tenía nada porque lo vi en la audiencia. Se autoinfligió un par de heridas con una trincheta. Quiso inventar un suicidio, pero es mentira. No sé cómo funciona su psiquis, porque lo que vi en esa casa no pasa en ninguna película”.

“Es un regadero de sangre, es impresionante. Yo cuando entro le agradezco al comisario Sánchez de la Comisaría Octava que me detuvo por si me descompensaba…Mi mamá estaba boca abajo, con muchísima sangre, el olor a sangre es impresionante, jamás vi eso, jamás sentí eso, es una película de terror ”.

“No sé qué relación tenía Ramiro Salas con su mujer, sé que tiene dos exparejas y que tiene hijos. Su expareja me dijo que era una persona violenta. En el velorio se presentó una prima de mi mamá y me dijo que su amiga fue la novia y le decía que él era una persona violenta y que logró separarse a tiempo porque le pegaba”.

