Las hermanas de Julieta Poggio la mandaron al frente

Julieta Poggio visitó el estudio de A la Barbarossa con sus hermanas este viernes y en un ping pong de preguntas y respuestas la mandaron al frente al confirmar que no se baña todos los días.

“¿Cuál de las tres es la que menos se baña?”, les preguntó la conductora y tanto Camila como Lola escribieron en la pizarra el nombre de la participante de Gran Hermano 2022.

Por su parte, Julieta explicó: “En Gran Hermano no me paraban de joder con eso. Yo no me lavo el pelo todos los días porque le hace mal, cuerpo y pelo día de por medio porque le hace mal”.

JULIETA POGGIO HABLÓ DE LO MUCHO QUE LE CUESTA OLVIDAR UNA TRAICIÓN

Julieta Poggio confesó lo mucho que le cuesta olvidar una traición en A la Barbarossa, en un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus hermanas, Camila y Lola.

“Es como que perdono pero nunca olvido y es como que si una persona se me cae del corazón, me cuesta mucho volver”, admitió la exparticipante de Gran Hermano 2022.

