Vidal, por el voto Milei

La exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal, aseguró ayer que si su colega liberal libertario Javier “Milei crece, será porque está representando algo que nosotros no logramos representar”.

Aún no decidió si será candidata presidencial, pero hace meses que está recorriendo el país.

Asimismo, Vidal asumió una capacidad de autocrítica casi inédita al menos en su trayectoria.

Mientras muchos de sus colegas están asustados por el ascenso de Javier Milei y buscan estrategias para frenarlo en las urnas, la ex mandataria aseguró que hay que escuchar y atender a los ciudadanos, según se desprende de un reportaje concedido a Infobae.

“Si Milei crece será porque está representando algo que nosotros no logramos representar -admitió-. No tenemos que pensar qué hacemos con Milei sino qué hacemos nosotros en nuestro vínculo con los argentinos. Qué pasa con esos argentinos que eligen a Milei y no a nosotros. En qué estamos fallando”.

Y dijo que la grieta es “entre la política y la gente” y que “el objetivo del Gobierno es llegar a diciembre como sea, no resolver los problemas”.