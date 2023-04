Los detalles de la situación sentimental de Jésica Cirio tras separarse de Insaurralde

Durante las últimas semanas vienen circulando muchos rumores de que Jésica Cirio y Martín Insaurralde estarían separados. Frente a esto, en 'Socios del Espectáculo' decidieron confirmar esta separación y sorprendieron al revelar detalles de la situación sentimental de la conductora de Telefe.

"Está la política en el medio... Lo que me terminan de confirmar es que van a esperar al cierre de candidatura, para confirmar la separación, que ya es un hecho", comenzó anunciando Paula Varela. Frente a los rumores, la panelista sentenció: "Están totalmente separados".

Entonces, compartió: "Hoy, ya estando separada, ella está el 80% del tiempo instalada en su casa de Cañitas, en Capital Federal, cosa que ella no podía hacer, por cuestiones políticas, cuando estaba mejor con él. Va solamente a zona sur cuando él no está en el domicilio. O sea que ya no comparten domicilio, no estarían conviviendo".

Rápidamente, Mariana Brey reveló: "Hace 3 meses que ellos se separaron definitivamente". Luego, sorprendió a todos al anunciar: "Me dicen que ella no estaría sola. No significa que esté en pareja con alguien, una pareja formal, sino que ella se está divirtiendo y está haciendo de las suyas, como corresponde a una mujer soltera".

Finalmente, Paula Varela compartió que el jueves por la tarde "se dejaron de seguir Jésica Cirio y Martín Insaurralde". A lo que Mariana comentó: "Uno de los candidatos de Jésica Cirio no está en el país, está en Madrid".

Fuente: Pronto